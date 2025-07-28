Tayvan'da tüketici güveni ilk kez yükseldi

Tayvan’da tüketici güven endeksi Temmuz 2025 döneminde, Haziran ayına kıyasla yükselerek 64,38 seviyesine ulaştı. Bu, Şubat ayından beri kaydedilen ilk artış olarak dikkat çekiyor. Haziran ayında 63,7 olarak ölçülen endeks, Nisan 2024’ten bu yana en düşük seviyede bulunuyordu. Tayvan Ekonomik Araştırmalar Enstitüsü’nün yayımladığı verilere göre, tüketici güvenindeki yükselişte özellikle hisse senedi yatırım zamanlaması algısındaki iyileşme etkili oldu. Bu algı Haziran’daki 23,96’dan Temmuz’da 29,11’e yükseldi. Fiyatlar konusundaki beklentilerde ise hafif bir artış yaşandı ve önümüzdeki altı ay içindeki fiyat düzeyi beklentisi 32,47’den 32,74’e çıktı.

EKONOMİK BEKLENTİLERDE ÇELİŞKİLİ GÖRÜNÜMLER

Buna karşın, Tayvan’daki bazı ekonomik göstergeler olumsuz seyrini korudu. İç ekonomik görünüm endeksi 81,11’den 80,65’e düşerken, ailelerin finansal durumlarına ilişkin beklentiler de 77,06’dan 76,65’e geriledi. Dayanıklı tüketim malları satın alma zamanlaması endeksi Temmuz’da 96,88’den 96,57’ye indi. Ayrıca istihdam olanaklarına dair beklentiler de hafif bir azalma göstererek 70,71 seviyesinden 70,53’e geriledi. Bu düşüşler, Tayvan ekonomisinin bazı alanlarda hâlâ zorluklar yaşadığını ortaya koyuyor.

YATIRIM VE TÜKETİCİ HARCAMALARI İYİMSERLİĞİ

Temmuz ayında hissedilen yatırım iştahındaki artış, Tayvanlı tüketicilerin piyasaya yönelik daha olumlu bir bakış açısına sahip olmaya başladığını gösteriyor. Hisse senedi yatırım zamanlaması algısındaki yükseliş, piyasalardaki fırsatların değerlendirilmesine yönelik güven artışı olarak yorumlanabilir. Fiyat beklentilerindeki hafif yükseliş ise tüketicilerin önümüzdeki dönemde enflasyonun artabileceğine dair bir öngörüye sahip olduğunu gösteriyor. Ancak, dayanıklı tüketim malları alım zamanlamasında yaşanan azalma, tüketicilerin büyük harcamalarda temkinli davranmaya devam ettiğine işaret ediyor. İş bulma imkanları endeksindeki gerileme ise istihdam piyasasındaki iyimserliğin sınırlı olduğunu gösteriyor.

Tayvan’ın ekonomik ve tüketici güveniyle ilgili bu gelişmeler, ülkenin küresel ekonomik dalgalanmalara karşı nasıl bir duruş sergileyeceğinin ipuçlarını veriyor. Özellikle üretim ve teknoloji sektörlerinde güçlü bir konuma sahip olan Tayvan için tüketici güveninin yükselişi, ekonomik büyümenin devamı açısından önemli sinyaller taşıyor.