Tayvan’da yeni işsizlik oranları belli oldu

Tayvan’da mevsimsellikten arındırılmış işsizlik oranı Şubat 2025’te yüzde 3.35’e gerileyerek Ocak ayındaki yüzde 3.37 seviyesinden düşüş kaydetti. Bu oran, Temmuz 2024’ten bu yana görülen en düşük işsizlik oranı olarak kayıtlara geçti. İşsiz sayısı bir önceki aya kıyasla 2 bin kişi azalarak 403 bine gerilerken, istihdam edilen kişi sayısı 13 bin artarak 11 milyon 618 bine ulaştı.

Ancak genç nüfus arasında işsizlik oranında hafif bir yükseliş gözlemlendi. 20 ila 24 yaş arasındaki iş arayanları kapsayan genç işsizlik oranı Ocak ayındaki son dokuz yılın en düşük seviyesi olan yüzde 11.14’ten yüzde 11.33’e çıktı. Buna karşın, iş gücüne katılım oranı ise yüzde 59.31’den yüzde 59.36’ya yükselerek istihdam piyasasındaki olumlu eğilimi destekledi.

Çin’de genç işsizlik rekor kırdı

İSTİHDAM VE GENÇ İŞSİZLİK EĞİLİMLERİ

Tayvan’ın iş gücü piyasasında istikrarlı bir toparlanma sürerken, özellikle genç nüfusun işsizlik oranındaki dalgalanma dikkat çekiyor. Uzmanlar, iş gücü piyasasında yaşanan bu iyileşmenin küresel ekonomik istikrara bağlı olduğunu belirtiyor. İşverenlerin işe alımları artırması ve ekonomik büyümenin devam etmesi halinde, genel işsizlik oranında daha fazla düşüş beklenebilir. Ancak genç işsizliği konusunda daha kapsamlı politikaların uygulanması gerektiği vurgulanıyor.