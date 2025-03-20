Çin’de genç işsizlik rekor kırdı

Çin Ulusal İstatistik Bürosu tarafından yayımlanan verilere göre, Şubat 2025’te genç işsizlik oranı yüzde 16.9’a yükseldi. Ocak ayında bu oran yüzde 16.1 olarak kaydedilmişti. Bu artış, Ekim 2024’ten bu yana en yüksek seviye olarak dikkat çekiyor. İş gücü piyasasında süregelen baskılar, ekonomik toparlanma çabalarına rağmen hissedilmeye devam ediyor.

Uzmanlar, Çin’in ekonomik büyümesini yeniden canlandırmak amacıyla çeşitli teşvik paketleri açıklamasına rağmen işsizlik rakamlarının yükselmeye devam ettiğine dikkat çekiyor. Genç nüfusun iş gücü piyasasında karşılaştığı zorluklar, özellikle yeni mezunların istihdama katılmasını daha da güçleştiriyor.

TÜM YAŞ GRUPLARINDA İŞSİZLİK ARTIYOR

Şubat ayında yalnızca genç işsizlik oranı değil, diğer yaş gruplarındaki işsizlik oranları da yükseldi. 25-29 yaş arası bireylerde işsizlik yüzde 7.3 seviyesine çıkarken, 30-59 yaş aralığında bu oran yüzde 4.3’e yükseldi. Çin genelindeki toplam işsizlik oranı ise yüzde 5.4’e ulaşarak son iki yılın en yüksek seviyesini gördü.

İşsizlikteki bu genel artış, Çin’in ekonomik büyümesinde yavaşlama yaşandığının bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. Hükümetin aldığı önlemler arasında altyapı yatırımları ve özel sektöre destek projeleri bulunmasına rağmen, özellikle teknoloji ve hizmet sektörlerinde iş gücü talebinin azalması dikkat çekiyor.

EKONOMİK DURGUNLUK VE İŞSİZLİK ÜZERİNE ETKİLERİ

Çin ekonomisi, pandemi sonrası toparlanma sürecinde düşük iç tüketim, emlak sektöründeki kriz ve küresel ticaret belirsizlikleri gibi faktörlerle mücadele ediyor. Uzmanlara göre, işsizlik oranlarının bu denli yüksek seviyelere ulaşmasının en büyük sebeplerinden biri, özel sektör yatırımlarındaki azalma ve şirketlerin işe alımları kısıtlaması.

Özellikle teknoloji sektöründeki düzenlemeler ve devletin daha sıkı denetim politikaları, büyük şirketlerde istihdam olanaklarının daralmasına yol açtı. Benzer şekilde, Çin’in emlak sektöründeki çalkantılar da inşaat ve ilgili sektörlerde istihdam kayıplarına neden oldu.

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HÜKÜMETİN İŞSİZLİKLE MÜCADELE STRATEJİSİ

Çin hükümeti, işsizlik sorununu çözmek için yeni istihdam politikaları geliştirmeye devam ediyor. Eğitim programları, girişimcilik teşvikleri ve gençlere yönelik finansal destek paketleriyle iş gücü piyasasının yeniden canlandırılması amaçlanıyor. Ancak ekonomistler, işsizlik oranlarını düşürmenin kısa vadede zor olacağını ve yapısal reformlara ihtiyaç duyulduğunu belirtiyor.

Genç işsizlik oranının yükselmeye devam etmesi, Çin’in ekonomik geleceği açısından önemli bir sorun olarak görülüyor. Uzmanlar, yeni nesil iş gücünün ekonomiye kazandırılabilmesi için daha yenilikçi ve sürdürülebilir istihdam modellerine geçilmesi gerektiğini vurguluyor.