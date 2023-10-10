Tayvan'dan Çin'e barış çağrısı

Tayvan ajansı CNA'nın haberine göre Tayvan lideri Tsai, adadaki hükümetin devamı olduğunu savunduğu, 1912'de kurulan "Çin Cumhuriyeti"nin yıl dönümünde yaptığı konuşmada, Tayvan Boğazı'nın iki yakası için "barışın tek seçenek olduğunu" vurguladı.

Tsai, Tayvan halkının "konsensüsüne" ve iki taraf arasında "karşılıklılığa" saygı gösterilmesi kaydıyla, Pekin otoriteleri ile "barış içinde bir arada yaşama" doğrultusunda çalışmaya hazır olduklarını ifade etti.

TAYVAN: “BİZ SÖZÜMÜZÜ TUTTUK”

Çin ile Tayvan arasındaki farklılıkların barışçı yoldan çözülmesinin öneminin altını çizen Tsai, son yıllarda Çin-Tayvan ilişkilerinde köklü değişimlere rağmen Tayvan'ın statükoyu koruyacağına dair sözünü tuttuğunu belirtti.

Hükümetinin iktidarda olduğu son 7 yılda asla Çin'i provoke etmeye çalışmadığını ve hiçbir krizde aceleci davranmadığını dile getiren Tsai, bunun yerine demokratik ülkelerle işbirliğini derinleştirdiklerini, Tayvan'ı küresel tedarik zincirleri ve demokratik kalkınma için "en güvenilir ve etkin ortak" haline getirdiklerini vurguladı.

“TAYVAN HALKI NESİLLERCE ÖZGÜR KALACAK”

Uluslararası toplumun Tayvan Boğazı'nda barış ve istikrarın küresel güvenlik ve refahın vazgeçilmez parçası olduğunun ayırdına vardığını ve Tayvan'a yönelik desteğin görülmemiş düzeye çıktığını ifade eden Tsai, "Tüm bu çabalar Pekin'in karşısında sakin ve özgüvenli durabilmemiz, barış içinde bir arada yaşamanın koşullarını hazırlayabilmemize imkan sağlıyor." dedi.

Tsai, Tayvan demokrasisinin tüm iç ve dış baskılara rağmen geliştiğine işaret ederek, "Tayvan demokratik olacak, Tayvan halkı nesillerce özgür kalacak." ifadesini kullandı.

Tayvan liderinin, Tayvan ile Çin arasında gerilimlerin arttığı bir dönemde, iktidarının son "yıl dönümü konuşmasında" uzlaşmacı bir tonu benimsemesi dikkati çekti.

ÇİN-TAYVAN ANLAŞMAZLIĞININ ARKA PLANI

Çin'de İkinci Dünya Savaşı'nın ardından Çan Kayşek liderliğindeki Çin Milliyetçi Partisi (KMT/Koumintag) güçleri ile Mao Zıdong önderliğindeki Çin Komünist Partisi (ÇKP) güçleri arasında yaşanan iç savaşta galip gelen Komünistler, 1 Ekim 1949'da Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunu ilan etmişti.

İç savaşı kaybeden Koumintag üyeleri ise Tayvan'a yerleşip 1912'de kurulan "Çin Cumhuriyeti" iktidarının adada devam ettiğini ileri sürerek burada geçici hükümet kurmuştu.

Çin Halk Cumhuriyeti'nin kendi topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasındaki ayrılık hala sürüyor.