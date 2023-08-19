Tayvanlılar Safranbolu'ya akın etti

UNESCO tarafından dünya mirası olarak işaretlenen Safranbolu'ya gelen Tayvanlılar akın etti. Tarihi ilçenin ağırladığı turist sayısı geçtiğimiz yıla göre yüzde 13 artış gösterdi.

KAYNAK: AA
Tayvanlılar Safranbolu'ya akın etti

Tarihi konaklarıyla ünlü UNESCO Dünya Mirası listesindeki Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yılın ilk 6 ayında konaklayan turist sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre artış gösterdi.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, ilçede bu yılın ilk 6 ayında 68 bin 151'i yerli, 12 bin 501'i yabancı olmak üzere 80 bin 652 turist konakladı.

YAKLAŞIK 800 BİN TURİST ZİYARET ETTİ

Osmanlı döneminden bugünlere kadar korunabilen yapılara sahip Safranbolu, 2022 yılının ilk 6 ayında ise 71 bin 84 turist ağırladı.

Yüzde 13.47'lik artış yakalayan ilçeye, bu yıl günübirlikçilerle yaklaşık 800 bin turist geldi.

TAYVANLILAR SAFRANBOLU'YA AKIN ETTİ

Bu yılın ilk 6 ayında 100 ülkeden ilçeye gelen 12 bin 501 yabancı turistten, 5 bin 526'sını Tayvanlılar oluşturdu.

Aynı dönemde ilçeyi ziyaret eden yabancılar arasında 3 bin 156 Taylandlı ve 383 Çinli turist yer aldı.

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