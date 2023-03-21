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Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Aydal: Tayyip Bey'e seçim kazandırmak zorunda değiliz

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yarımcısı Doğan Aydal, partisinin Cumhur İttifakı’na katılmama kararı ile ilgili konuştu. Aydal, "Biz zaten geçici iş birliği demiştik, illa Tayyip Bey’e seçim kazandırmak zorunda değiliz, biz güçlü bir partiyiz, ideallerimiz, amaçlarımız var” dedi.

Haber Giriş: 21 Mart 2023 Salı - 11:42
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'Tayyip Bey'e seçim kazandırmak zorunda değiliz'

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Aydal: Tayyip Bey'e seçim kazandırmak zorunda değiliz
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Habertürk yazarı Nagehan Alçı, Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Aydal'la görüşmesini köşesine taşıdı. Alçı, Yeniden Refah Partisi'nin Cumhur İttifakı'na destek vermeyeceğini açıklamasını sorduğu Aydal'ın, "Biz aslında anlaşmaya varılacağı kanaatinde idik. Hava o yöndeydi. Fakat dün gece (pazar) bazı bilgiler geldi. Ben de bunun üzerine Sayın Başkan’ı aradım, toplantıda dediler, ulaşamadım. Kiminle toplantıda olduğunu da öğrenemedim ama o toplantıdan sonra iş değişti zannediyorum" ifadelerine yer verdi.

AKP'nin Yeniden Refah Partisi'nin logosuyla seçime girmesini istemediğini kaydeden Aydal, "Biz zaten geçici iş birliği demiştik, illa Tayyip Bey’e seçim kazandırmak zorunda değiliz, biz güçlü bir partiyiz, ideallerimiz, amaçlarımız var. Zannediyorum onlar bizi yüzde 1,5-2’lik bir parti olarak görüp 3-5 milletvekilliği teklif etmiş olabilirler halbuki Sayın Erbakan’a 2018 seçimlerine giderken Spor Bakanlığı ve 2 milletvekili koltuğu teklif etmişlerdi onu da kabul etmemişti.

Bizim logomuzla girip varlığımız göstermemizi istemediler, halbuki biz başından beri girersek parti olarak ismimizle logomuzla gireriz dedik. Bakın biz eleştirilerimizden, düşüncelerimizden feragat etmeyecektik, gelin yanlışları beraber düzeltelim diyecektik" diye konuştu.

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