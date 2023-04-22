'Tayyip Erdoğan'ı senin kocanı sevdiğin gibi seviyorum' dedi ortalık karıştı

Bağcılar'da gerçekleştirilen bir sokak röportajında kendisine mikrofon uzatılan yaşlı kadın, AKP'nin politikalarını öven adama sarf ettiği sözlerle çevredeki gençler tarafından alkışlandı.

'Tayyip Erdoğan'ı senin kocanı sevdiğin gibi seviyorum' dedi ortalık karıştı

Erdoğan'ın yönetimde bulunduğu süre içerisinde yaptıklarını öven bir adamın yanına yaklaşan kadın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 20 yılı aşkın süre zarfında ne yaptığını sordu.

Bu kadar yıl boyunca fabrika açıp açmadığını soran kadın yaptığı çıkışla AKP'yi övmeye çalışan ve "sen nasıl kocasın seviyorsan ben de Tayyip Erdoğan'ı seviyorum" diyen kişiye yanıt verdi.

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"20 YILDIR BAŞTA NE YAPMIŞ"

"Bütün Suriyelileri toplayıp Türkiye'ye soktu, her şeyi sattı. Bu kadar yıl boyunca bir fabrika açtı mı? Bu gençlerin geleceği bitti, ben geldim gidiyorum.

Kimse babamın oğlu değil, vatanımı bu çocukların geleceğini düşünüyorum. Ama yiyenler savunuyor, ben yediysem bana da haram zıkkım olsun. Hakkımı helal etmiyorum.

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Bu ona oy verenlerin kabahati, bir de başkasını dene bir dönem için! Yirmi senedir başta nesini savunuyorlar, nasıl hesap vereceksin torunlarına..."

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