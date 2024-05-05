Tayyip Erdoğan'ın telefonundaki tek uygulamayı açıkladı

Kaynak: Haber Merkezi
Tayyip Erdoğan'ın telefonundaki tek uygulamayı açıkladı
İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında flaş bir gerçeği açıkladı.

18 Temmuz’da düzenlenecek olan TFF Başkanlığı seçimleri öncesi kulüpler ile Mehmet Büyükekşi arasındaki gerilim sürerken İstanbulspor Kulübü Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu ve Başkan Yardımcısı Bayram Saral kameralar önüne geçti.

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Sarıalioğlu yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaşananları takip ettiğini ve durumdan memnun olmadığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın büyük bir futbol tutkusu olduğunu söyleyen Sarıalioğlu ilginç de bir detayı paylaştı.

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Sarıalioğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın telefonunda yüklü olan tek uygulamanın Maçkolik olduğunu açıkladı.

Sarıalioğlu ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın birçok takımın ilk 11'ini sayabileceğini belirtti.

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