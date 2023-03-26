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Tayyip hakkında flaş gelişme. Derbiye yetişecek mi

Beşiktaş'ta Tayyip Talha derbiye yetişecek mi? işte genç oyuncunun son durumu...

Haber Giriş: 26 Mart 2023 Pazar - 10:37
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Tayyip Talha derbiye yetişecek mi

Tayyip hakkında flaş gelişme. Derbiye yetişecek mi
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Derbi hazırlıklarını tam gaz sürdüren Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Kara Kartal'ın İstanbulspor karşılaşmasında sakatlık yaşayan Tayyip Talha Sanuç, tedavi sürecinin ardından bireysel çalışmalara başlamıştı.

Fanatik'in haberine göre takıma dönmek için antrenör eşliğinde çalışmalarını sürdüren başarılı stoperin yeni haftada takımla idmanlara başlaması ve Fenerbahçe karşısında da ilk 11'deki yerinde olması bekleniyor.

Aksi durumda ise teknik direktör Şenol Güneş'in derbide savunmada Omar Colley ve Saiss ikilisine şans vermesi bekleniyor.

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