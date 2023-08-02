“Tayyipçiyim” diyen emekli isyan etti: Bir daha oy verirsem şerefsizim

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, seçim öncesinde olduğu gibi seçimden sonra da toplumun tüm kesimleriyle bir araya gelip sorun ve taleplerini dinlemeyi sürdürüyor.

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer il merkezi ve ilçelerde gerçekleştirdiği ziyaretler kapsamında emekli vatandaşların da yoğun ilgisiyle karşılaştı.

“VALLAHİ BIKTIK!”

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’e Çiftlik ilçesinde emeklilerin durumunu özetleyen İsmail Çınar isimli emekli, “Bu neyin nesi ya. Her taraf aldı yürüdü. Vallahi bıktık. Ben artık bir şey istemiyoruz. AKP bizim yakamızı bıraksın artık. Bizi geçen seneyi durumumuza getirsin, başka bir şey istemiyoruz. Bu ne arkadaş yahu! Mazot almış başını gidiyor, sebze haline gidiyorsun, sebze almış başını gidiyor. Allah yardım etsin. Ben köylüyüm. Geçinirim yalnız şehirli nasıl geçinecek. Emekli gardaşım, çalışan arkadaşım. Ben emekçiyim.. Allah ecir sabır versin” dedi.

“İSYANLARDAYIZ!”

Emekli olmasına rağmen köyde yaşadığı için bir şekilde hayatını idame ettirebileceğini ancak şehirde yaşayan emeklileri çok üzüldüğünü söyleyen İsmail Çınar, “Şehirdeki emekli ev kirası mı ödesin? Evine zeytin, peynir mi alsın? Ben şahsım adına acıyorum. Ben köylüyüm. bir arkadaşıma varırım. Bana bir çorba ver derim. Vermem diyemez. Alırım ama şehirdeki varıp nasıl alsın. Herşey peşin. Hayat bitti, Ben şahsımı düşünmüyorum; şehirlerdeki emeklilerin, işçi arkadaşlarımın durumuna çok üzülüyorum, bittik ya vallaha bittik. Biz bittik!” diye konuştu.

HAYAT BU DEĞİL!

Pazara 1500 lira ile geldiğini, cebinde ise 200 lira kaldığını söyleyen İsmail Çınar, “Bir de iktidar memura ayrı, emekliye ayrı davranıyor. Memuru, emekliyi neden birbirinden ayırıyor? O da onun gardaşı, Memleketin üç büyük şehri var. Neymiş ,Ankara, İstanbul, İzmir’de kira yardımı yapacaklarmış; diğerleri soba deliğinden mi çıktı? Diğerlerini neden ayırıyorsun. Yapacaksan hepsini yap. Yapmayacaksan ağzından çıkmasın. Ben buna karşıyım. Ben Tayyipçiyim ama şu anda bittim. İstemem. Vermem bundan sonra” ifadelerini kullandı.

“BİR DAHA OY VERİRSEM ŞEREFSİZİM!”

AKP olduğunu ve bugüne kadar kurulduğu günden beri hep AKP’ye oy verdiğini söyleyen İsmail Çınar, “Yarın bana ne yapacaklar biliyon mu? Sen o meclistesin. Günü gelince bana Ocakta zam verecek martta yerel seçimde oy isteyecek. Valla vermem. Verirsem en adi, en şerefsizim. Tayyipçinin adamı gelsin kapıdan kovmazsam şerefsizim. Bu kadar bıktım abi. bu nedir yahu? Bundan sonra AKP’ye oy vermem. Git mecliste söyle bu sözlerimi. Mecliste duyuyum bi” diyerek yaşadığı sorunları kendine has üslubuyla dile getirdi.