Taze fasulye nasıl yapılır?

İşte taze fasulye tarifi...

KAYNAK: Haber Merkezi
Taze fasulye nasıl yapılır?

Taze fasulye nasıl yapılır?

Taze Fasulye (yarım kilogram)
Kıyma ya da kuşbaşı et (200 gram)
Sıvı Yağ (3 yemek kaşığı)
Domates ya da biber salçası (1 ya da 2 yemek kaşığı)
Soğan (1 adet)
Yeşil Biber (2 adet)
Domates (2 ya da 3 adet)
Sarımsak (2 diş)
Tuz
Baharat (kırmızı toz biber, pul biber, kekik, karabiber ve kimyon)

Hazırlanışı

Sıvı yağı düdüklü tencerede kızdırıp ve soğanlar eklenir. Soğanlar pembeleşene dek kavurulur.
Soğanlar kavrulurken aynı zamanda sarımsaklar da ilave edilir.
Kıyma ya da kuşbaşı et eklenir. Etler suyunu çekene kadar kavrulmaya bırakılır. Doğranmış yeşil biberler ile salça eklenir.
Fasulyeler eklenerek tenceredekiler biraz karıştırılır. Daha sonra doğranmış ya da rendelenmiş domatesler ilave edilerek 2 ya da 3 dakika kadar karıştırmaya devam edilir.
1,5 bardak sıcak su ilave edilir. Hemen ardından tuz ve baharatlar ilave edilir ve iyice karıştırılır.
Düdüklünün kapağını kapatılır ve 20 dakika kaynamaya bırakılır. Daha sonra altını kapatarak 8 ila 10 dakika arası hiç açmadan bekletilir.
Kapak son aşamada açılır. Yemek 15 dakika kadar dinlendirildikten sonra servis edilir.

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