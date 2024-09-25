Taze gelin Pınar Deniz, manken oldu! Podyumda hamile karnını tutarak yürüdü

Düzenleme: Hava Arabacılar
Taze gelin Pınar Deniz, manken oldu! Podyumda hamile karnını tutarak yürüdü

Kaan Yıldırım ile bir buçuk yıldır aşk yaşayan güzel oyuncu Pınar Deniz, geçtiğimiz hafta sessiz sedasız dünyaevine girmişti. Deniz, güzellik elçisi olduğu markanın defilesinde zarafetiyle boy gösterdi.

2 aylık hamile olan taze gelin Pınar Deniz, güzellik elçisi olduğu markanın defilesindeki yürüyüşüyle sosyal medyayı yaktı geçti.

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DÜNYACA ÜNLÜ MODELLER İLE BİRLİKTE YÜRÜDÜ

Kendisi gibi oyuncu olan Kaan Yıldırım ile Roma’da dünyaevine giren Pınar Deniz, Paris’te düzenlenen defilede hamile karnını tutarak yürüdü.

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Le Défilé L’Oréal Paris adlı etkinlikte Kendall Jenner, Cara Delevingne, Andie MacDowell, Jane Fonda ve Eva Longoria gibi isimler yürüdü. Pınar Deniz de bu dünyaca ünlü isimler ile birlikte yürüdü.

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ANNE OLMAK İÇİN GÜN SAYIYOR

Anne olmak için gün saydığı iddia edilen Pınar Deniz, gösteri öncesi provalardan da kareler paylaştı. Deniz, gecenin sonundan da kareler paylaşmayı ihmal etmedi.

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