Taziye evinde yangın

Düzenleme: Kaynak: AA
Taziye evinde yangın

Ağrı'da taziye evinde çıkan yangın ekipler tarafından kontrol altına alındı.

Ağrı'nın Patnos ilçesinde taziye evinde çıkan yangın söndürüldü. Yüncüler köyünde tarım arazilerinin sulaması için kullanılan boruların bulunduğu alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanların yükseldiğini görenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine bölgeye, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın köydeki iki katlı taziye evine sıçradı.

İtfaiye ekipleri ve vatandaşların 3 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alınan yangın söndürüldü. Yangında taziye evi kullanılamaz hale geldi.

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