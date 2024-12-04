Taziye evine giderken otomobilin altında kaldı

Tokat'ın Turhal ilçesinde, taziye evine giderken yolun karşısına geçmeye çalışan Zekeriya Çabuk, servis aracının çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Kaza, saat 22.30 sıralarında Tokat-Turhal karayolu üzerindeki Çerçi köyü mevkiinde meydana geldi.

İddiaya göre, cenaze evine taziye ziyaretinde bulunmak üzere evinden çıkan Zekeriya Çabuk, öncelikle camiye gidip namazını kıldı. Namaz sonrası taziye evine doğru yürürken, yolun karşısına geçmek istediği sırada, sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 60 BE 2741 plakalı bir servis aracı Çabuk'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Çabuk, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Çabuk’un hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazanın ardından servis aracının şoförü gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.