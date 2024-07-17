TBB Başkanlığına yeniden Alpaslan Çakar seçildi

TBB'de başkan değişmedi

Türkiye Bankalar Birliği TBB Yönetim Kurulu Başkanlığına Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar yeniden seçildi.

TBB'nin, bugün yapılan Yönetim Kurulu görüşmesinde seçim yapıldı. Yönetim Kurulu görüşmesinde Başkanı ve Başkan Vekili seçimleri gerçekleştirildi.

Yapılan seçimde Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürü olan Alpaslan Çakar tekrar TBB başkanı oldu. Başkan Vekilliği’ne ise Türkiye Vakflar Bankası Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih oy birliğiyle seçilmesine karar verildi.