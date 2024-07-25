TBMM Anayasa Komisyonu ile Karma Komisyon'un tatilde de çalışacak

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) resmi yayın organı olan Resmi Gazete, TBMM'nin tatil dönemleri dahil olmak üzere Anayasa ve Adalet Komisyonlarından oluşan Karma Komisyonun çalışmalarına devam edebileceğini duyurdu.

Yeni düzenleme ile komisyonların, meclisin genel tatil süreçlerinde de aktif olarak görev yapmalarının önü açıldı. Bu düzenleme, TBMM'nin çalışmalarının sürekliliğini sağlamak amacıyla yapıldı. Alınan bu karar, TBMM Genel Kurulu'nun 23 Temmuz tarihinde gerçekleştirilen 106'ıncı oturumunda kabul edildi.