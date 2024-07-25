TBMM Anayasa Komisyonu ile Karma Komisyon'un tatilde de çalışacak

Kaynak: AA
TBMM Anayasa Komisyonu ile Karma Komisyon'un tatilde de çalışacak

Resmi Gazete'de yayınlanan yeni bir karara göre, TBMM tatil ve ara verme dönemlerinde dahi Anayasa Komisyonu ile Anayasa ve Adalet Komisyonlarından oluşan Karma Komisyonun faaliyetlerini sürdürebileceği belirtildi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) resmi yayın organı olan Resmi Gazete, TBMM'nin tatil dönemleri dahil olmak üzere Anayasa ve Adalet Komisyonlarından oluşan Karma Komisyonun çalışmalarına devam edebileceğini duyurdu.

Yeni düzenleme ile komisyonların, meclisin genel tatil süreçlerinde de aktif olarak görev yapmalarının önü açıldı. Bu düzenleme, TBMM'nin çalışmalarının sürekliliğini sağlamak amacıyla yapıldı. Alınan bu karar, TBMM Genel Kurulu'nun 23 Temmuz tarihinde gerçekleştirilen 106'ıncı oturumunda kabul edildi.

İlgili Haberler
Nijerya'daki saldırıda 5 kişi öldü 2 Çinli fidye için kaçırıldı
Nijerya'daki saldırıda 5 kişi öldü 2 Çinli fidye için kaçırıldı
Kavgayı ayıran bekçiyi sırtından bıçakladılar
Kavgayı ayıran bekçiyi sırtından bıçakladılar
İzmir açıklarında 86 kaçak göçmen yakalandı
İzmir açıklarında 86 kaçak göçmen yakalandı
New York borsasında sert düşüş
New York borsasında sert düşüş
T.C. İstanbul Anadolu 2. İcra Dairesi
T.C. İstanbul Anadolu 2. İcra Dairesi
İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğünden
İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğünden
Son Haberler
Meteoroloji'den o iller için sarı kodlu alarm Yerel Haberler
Meteoroloji'den o iller için sarı kodlu alarm
Film sahnelerini aratmayan kovalamaca kameralarda Yerel Haberler
Film sahnelerini aratmayan kovalamaca kameralarda
Öğretmenlik Meslek Kanunu o tarihte Meclis'e geliyor Gündem
Öğretmenlik Meslek Kanunu o tarihte Meclis'e geliyor
Nijerya'daki saldırıda 5 kişi öldü 2 Çinli fidye için kaçırıldı Dünya
Nijerya'daki saldırıda 5 kişi öldü 2 Çinli fidye için kaçırıldı
Eşyalarını 9. kattan aşağı attı mutfağı ateşe verdi. Özel harekat devreye girdi Yaşam
Eşyalarını 9. kattan aşağı attı mutfağı ateşe verdi. Özel harekat devreye girdi
2 aracın kafa kafaya çarpıştığı kaza anı kamerada: 2 ölü, 8 yaralı Yerel Haberler
2 aracın kafa kafaya çarpıştığı kaza anı kamerada: 2 ölü, 8 yaralı