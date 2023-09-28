TBMM Başkanı Kurtulmuş, AKPM Başkanı Kox ile görüştü

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Avrupa Parlamento Başkanları Konferansı'na katılmak üzere geldiği İrlanda'nın başkenti Dublin'de temaslarına devam ediyor. Kurtulmuş, Dublin Kongre Merkezi'nde Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Başkanı Tiny Kox ile bir araya geldi. Görüşmede, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Türkiye’nin üstlendiği rol, Türkiye-Avrupa Konseyi ilişkileri ile uluslararası gelişmeler ele alındı. Kurtulmuş, görüşmede, AKPM’nin çalışmalarına Türkiye’nin önemli katkılar sunduğunu söyledi. Rusya-Ukrayna Savaşı'nda diplomasinin önemine işaret eden Kurtulmuş, bu savaşın sadece iki ülkeyi değil tüm dünyayı etkileyecek potansiyeli bulunduğunu, bu savaşı bir an önce bitirmenin herkesin vazifesi olduğunu ve savaşın sona erdirilmesinin Avrupa’nın geleceği açısından da önem taşıdığını belirtti.

AKPM Başkanı Kox ise, Ukrayna-Rusya Savaşı'nda Türkiye’nin oynadığı rolü takdir ettiklerini belirtti. Diplomasinin önemine değinen Kox, Tahıl Koridoru Anlaşması'nın bu süreçteki en büyük başarılardan birisi olduğunu vurguladı.

Görüşmede, Türkiye’nin Dublin Büyükelçisi Mehmet Hakan Olcay, AK Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM İdare Amiri Hasan Turan, AK Parti Adana Milletvekili ve Türkiye-İrlanda Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Kurucular Kurulu Başkanı Sunay Karamık ve TBMM Genel Sekreteri Talip Uzun da yer aldı.

(ABA-DK-Y)



28.09.2023 21:51:29 TSI

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