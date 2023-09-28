TBMM Başkanı Kurtulmuş, AKPM Başkanı Kox ile görüştü

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Dublin’de Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Başkanı Tiny Kox ile görüştü.

KAYNAK: İHA
TBMM Başkanı Kurtulmuş, AKPM Başkanı Kox ile görüştü

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Avrupa Parlamento Başkanları Konferansı'na katılmak üzere geldiği İrlanda'nın başkenti Dublin'de temaslarına devam ediyor. Kurtulmuş, Dublin Kongre Merkezi'nde Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Başkanı Tiny Kox ile bir araya geldi. Görüşmede, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Türkiye’nin üstlendiği rol, Türkiye-Avrupa Konseyi ilişkileri ile uluslararası gelişmeler ele alındı. aw041133-01.jpgKurtulmuş, görüşmede, AKPM’nin çalışmalarına Türkiye’nin önemli katkılar sunduğunu söyledi. Rusya-Ukrayna Savaşı'nda diplomasinin önemine işaret eden Kurtulmuş, bu savaşın sadece iki ülkeyi değil tüm dünyayı etkileyecek potansiyeli bulunduğunu, bu savaşı bir an önce bitirmenin herkesin vazifesi olduğunu ve savaşın sona erdirilmesinin Avrupa’nın geleceği açısından da önem taşıdığını belirtti.

aw041133-02.jpgAKPM Başkanı Kox ise, Ukrayna-Rusya Savaşı'nda Türkiye’nin oynadığı rolü takdir ettiklerini belirtti. Diplomasinin önemine değinen Kox, Tahıl Koridoru Anlaşması'nın bu süreçteki en büyük başarılardan birisi olduğunu vurguladı.

Görüşmede, Türkiye’nin Dublin Büyükelçisi Mehmet Hakan Olcay, AK Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM İdare Amiri Hasan Turan, AK Parti Adana Milletvekili ve Türkiye-İrlanda Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Kurucular Kurulu Başkanı Sunay Karamık ve TBMM Genel Sekreteri Talip Uzun&nbsp;da&nbsp;yer&nbsp;aldı.
(ABA-DK-Y)

28.09.2023 21:51:29 TSI
NNNN

Öne Çıkanlar
Geleceğin şampiyonları İBB ile Zeytinburnu Belediyesi arasına sıkışmış durumda
Geleceğin şampiyonları İBB ile Zeytinburnu Belediyesi arasına sıkışmış durumda
Borsa’da helal şirketler listesine güncelleme geldi: 52 şirket listeden çıkarıldı 12 şirket dahil edildi
Borsa’da helal şirketler listesine güncelleme geldi: 52 şirket listeden çıkarıldı 12 şirket dahil edildi
HaberTürk'ün sabah spikeri Fırtınası. Siyah elbisesiyle reytingleri altüst etti
HaberTürk'ün sabah spikeri Fırtınası. Siyah elbisesiyle reytingleri altüst etti
Dünya şampiyonu oldu. Atatürk diye haykırdı
Dünya şampiyonu oldu. Atatürk diye haykırdı
Şansal Büyüka Arda Güler'in Real Madrid'in başına açacağı derdi 2 ay önce açıkladı
Şansal Büyüka Arda Güler'in Real Madrid'in başına açacağı derdi 2 ay önce açıkladı
Soba borcunu ödemek için su satarak para biriktiren yaşlı amcayla iş insanının duygulandıran sohbeti. Yaşasın güzel insanlar
Soba borcunu ödemek için su satarak para biriktiren yaşlı amcayla iş insanının duygulandıran sohbeti. Yaşasın güzel insanlar
Son Haberler
Elazığ'da silahlı kavga: 1 ölü Yaşam
Elazığ'da silahlı kavga: 1 ölü
Sözde 'Dağlık Karabağ Cumhuriyeti' dağıldı, Ermeni spiker gözyaşlarını tutamadı Dünya
Sözde 'Dağlık Karabağ Cumhuriyeti' dağıldı, Ermeni spiker gözyaşlarını tutamadı
Diyarbakır’da yük treni TIR’a çarptı: Sürücü yaralandı, 50 koyun öldü Yaşam
Diyarbakır’da yük treni TIR’a çarptı: Sürücü yaralandı, 50 koyun öldü
‘Kızıl lokum’ ilk kez Akdeniz'de görüldü: Yırtıcı ve saldırgan... Yaşam
‘Kızıl lokum’ ilk kez Akdeniz'de görüldü: Yırtıcı ve saldırgan...
İstanbul'daki köprüler mavi renkle ışıklandırıldı Yaşam
İstanbul'daki köprüler mavi renkle ışıklandırıldı
Tayfun Kahraman'ın eşinden Yargıtay'ın gezi kararına tepki: Vera'ya ne diyeceğimi bilmiyorum Güncel
Tayfun Kahraman'ın eşinden Yargıtay'ın gezi kararına tepki: Vera'ya ne diyeceğimi bilmiyorum
Eşine kızdı, kendini bıçakladı Yaşam
Eşine kızdı, kendini bıçakladı