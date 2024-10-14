TBMM Başkanı Kurtulmuş, Ermenistan Meclis Başkanı'yla görüştü

Kaynak: İHA
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Ermenistan Meclis Başkanı'yla görüştü

- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Ermenistan Meclis Başkanı Alen Simonyan ile bir araya geldi.

İsviçre'de temaslarını sürdüren TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Ermenistan Meclis Başkanı Alen Simonyan ile görüştü

Kurtulmuş, Cenevre Uluslararası Konferans Merkezi’nde Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 149. Genel Kurulu kapsamında Ermenistan Meclis Başkanı Alen Simonyan ile bir araya geldi.

Kurtulmuş, görüşmede Türkiye ve Ermenistan’ın zorlu bir coğrafyada yaşadığını, bölgede ve dünyada yaşanan büyük türbülansların bu coğrafyadaki halklara birlikte hareket etmeyi ve barış içinde yaşamayı zorunlu kıldığını söyledi.

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"HER TÜRLÜ İŞBİRLİĞİ HALKLARIN YARARINA OLACAKTIR"

Türkiye olarak son dönemde gerilimlerin azaltılması ve ikili ilişkilerin normalleştirilmesine öncelik verdiklerini söyleyen Numan Kurtulmuş, Türkiye ve Ermenistan’ın da içinde bulunduğu coğrafyadaki her türlü işbirliğinin halkların yararına olacağını belirtti.

"KAZAN KAZAN PRENSİBİ ÇERÇEVESİNDE "

Yaptığı açıklamada bölge ülkeleri arasında diyaloğu canlı tutmak gerektiğini belirten Kurtulmuş, Türkiye ile Ermenistan’ın bölgesel konuları rahatlıkla konuşabileceğini söyledi. Kurtulmuş, kazan kazan prensibi çerçevesinde bu normalleşme sürecinin ilerletilmesi halinde her iki tarafın da kazançlı çıkacağını söyledi.

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