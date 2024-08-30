TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

Düzenleme: Kaynak: AA
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 30 Ağustos Zaferi’nin 102. yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı.

Mesajında, “30 Ağustos; vatanı, bayrağı ve istikbali için tereddüt etmeden ‘Ya İstiklal Ya Ölüm’ diyerek öne atılanların yazdığı bir destandır. Bu gün, vatan aşkıyla yeniden doğuşun ve bu topraklarda ebediyen özgürce varoluşun simgesidir. Zaferimiz kutlu olsun. Allah’a şükürler olsun ki milletimiz, tarihin hiçbir döneminde esareti kabul etmemiştir. Bir asır önce tüm dünyaya gösterdiğimiz bu onurlu duruş, bugün de ilham kaynağımızdır.” ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş, mesajının devamında, “30 Ağustos Zaferi’nin 102. yıl dönümünde, Büyük Taarruz’un Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, kahraman silah arkadaşlarını ve bu toprakları bizlere vatan kılan tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyorum.” dedi.

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Kurtulmuş'tan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı