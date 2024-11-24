TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Öğretmenler Günü mesajı

Kaynak: AA
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Öğretmenler Günü mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Kurtulmuş, sosyal medyadan paylaştığı mesajında, şunları kaydetti:

"Bilgi ve tecrübeleriyle yolumuzu aydınlatan, yarınlarımızın harcını yoğuran öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. Biliyoruz ve inanıyoruz ki 'Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum' diyen bir medeniyetin mensupları olarak; dün olduğu gibi bugün de öğretmenlerimiz evlatlarımızın yolunu aydınlatmaya devam edecektir. Bu anlamlı gün dolayısıyla tüm öğretmenlerimize özveri ve emekleri için şükranlarımı sunuyor, görevi başında şehit olan öğretmenlerimizi bir kez daha rahmetle yad ediyorum."

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