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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kuzey Makedonya'da

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, resmi temaslarda bulunmak için Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'e geldi.

Haber Giriş: 20 Aralık 2022 Salı - 12:37
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kuzey Makedonya'ya gitti

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kuzey Makedonya'da
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Şentop, Üsküp Uluslararası Havalimanı'nda Kuzey Makedonya Meclisi Başkan Yardımcısı Hüsni İsmaili ve Üsküp Büyükelçisi Hasan Mehmet Sekizkök tarafından karşılandı.

Meclis Başkanı Şentop, iki gün sürecek Üsküp ziyaretinde Kuzey Makedonya Meclis Başkanı Talat Caferi, Kuzey Makedonya Başbakanı Dimitar Kovaçevski ile görüşecek.

Şentop, resmi temaslarının ardından Kuzey Makedonya'da Türkçe Bayramı olarak bilinen "Türkçe Eğitim Günü" kutlamaları kapsamında düzenlenen programlara katılacak.

Uluslararası Maarif Okulunun Üsküp kampüsünün resmi açılış törenine de katılacak olan Şentop, Uluslararası Balkan Üniversitesi ile Şule Yüksel Şenler Kız Öğrenci Yurdu'nu ziyaret ederek öğrencilerle bir araya gelecek.

Şentop'a temaslarında, AK Parti Grup Başkanvekili Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Türkiye-Kuzey Makedonya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, CHP Bursa Milletvekili Yüksel Özkan, İYİ Parti Ankara Milletvekili İbrahim Halil Oral ve MHP Bursa Milletvekili Mustafa Hidayet Vahapoğlu eşlik ediyor. (AA)

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