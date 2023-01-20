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TBMM Başkanı Mustafa Şentop Erdoğan'ın adaylık tartışmaları hakkında konuştu

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden aday olması ile ilgili tartışma hakkındaki sorulara yanıt verdi.

Haber Giriş: 20 Ocak 2023 Cuma - 22:42
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop’tan Erdoğan’ın adaylığıyla ilgili açıklama

TBMM Başkanı Mustafa Şentop Erdoğan'ın adaylık tartışmaları hakkında konuştu
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sakarya’da gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Şentop Erdoğan’ın yeniden aday olması ile ilgili tartışma hakkındaki soruyu Şentop, şöyle yanıtladı:

* Cumhurbaşkanımızın adaylığı konusu, anayasa değişikliği yaptığımız sırada, 2016’nın Aralık ayı ve 2017’nin ocak ayında da bizim farkında olduğumuz ve hukuki durumunu yazdığımız bir konu. Anayasa değişikliğini yapan, birinci aşamada bir anayasa komisyonu vardır. Bu komisyonun sunduğu bir rapor vardır. Anayasa raporu.

* O raporu, ben Anayasa Komisyonu Başkanıydım o zaman, ben yazdım. Orada bir paragraf var. O paragrafı 2017 yılının ocak ayında koymuştuk. Orada diyor ki, bir hükümet sistemi değişikliği gerçekleşmiştir. Bu hükümet sistemindeki cumhurbaşkanı, önceki hükümet sistemindeki cumhurbaşkanı ile aynı değildir. Sadece isim benzerliği var aralarında.

* Birisi Başbakanın ve bakanlar kurulunun olduğu sistemde yetkisiz, yetkilerini ancak hükümetle ve başbakanla birlikte kullanan bir cumhurbaşkanı idi. Yeni sistemde ise cumhurbaşkanı, eski sisteme göre cumhurbaşkanı, başbakan ve bakanlar kurulunun genel yetkilerini kapsayan, yürütmeyi temsil eden kişi. Dolayısıyla isimlerin aynı olması hukuken önemli değil. O kavramın içeriği önemlidir.

* Dolayısıyla, aynı olmadığı için, ‘Yeni sistemden önceki dönemde cumhurbaşkanlığı yapanların görev süreleri, yeni sistemde hesaba dahil edilmez’ diye bir paragraf koymuşuz komisyon raporuna. O zaman bunun kimse farkında değildi. Daha sonra biz gösterdik. Yazılan metinleri okumuyorlar çünkü. Birisi, böyle bir fikri ortaya attı. Şimdi bakıyorum, konuşuyorlar. Ama neyi eksik bildiklerini, neyi bilmediklerini ben fark ediyorum. ‘Türkiye Cumhurbaşkanı iki defa seçilir’ diye bir hüküm var. Önceden de vardı, şimdi de var. Bunlar iki maddeyi yanyana koyuyorlar, karşılaştırıyorlar.

* ‘Bu cümle aynı’ diyorlar. Cümlenin ikisinde de aynı olması önemli değil. O cümle korunmuş mu? Yoksa yeniden yazılıp, yeniden yürürlüğe konulmuş mu? Ona bakmak lazım. Değiştirirken eğer biz, ‘O cümlenin üçüncü fıkrası korunmuştur. Üçüncü fıkra dışındaki hükümler değişmiştir’ deseydik, o zaman bu iddia ileri sürülebilirdi. 2 defa adaylık meselesi.

* Halbuki biz o cümleyi aynı şekilde yazmışız ama, eski kanunda o cümleyle beraber 101’inci maddeyi kaldırmışız Nisan 2018’de, Nisan 2018’de tekrar, iki defa seçilebilir diye koymuşuz. Bunun anlamı, Nisan 2018’den sonra Türkiye’deki bütün vatandaşlar, Tayyip Erdoğan da dahil olmak üzere herkes, 2 defa cumhurbaşkanı seçilebilir diye anayasa değişikliği ve referandumla yeniden o hükmü getirmişiz. Dolayısıyla bu konuda bir tereddüt yok.

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Orhan
20.01.2023 23:35
Veliaht olarak seçime berat albayrak girecekti. O olmayınca tekrar aday olmaya çalışılıyor. Evdeki hesap çarşıya uymadı. Sorun bu. Anayasa ya göre olamıyor  
 
Alper
20.01.2023 23:18
Önemli olan isimdir,C. Başkanı denmiş işte,siz başka isim bulsaydınız,mesala Milli Reis gibi.Örnekler üzerinden gidersen,Araba ,arabadır yok ,dizelmiş,elektrikli imiş,uçuyormuş,kaçıyormuş olmaz.  
 
Recep
20.01.2023 23:14
Refarundumdan sonra 2 kez diye yazılmış olsaydı sorun yoktu. Birkisi en fazla iki defa cumhurbaşkanı olur. Cümle açık ve net.  
 
TÜM YORUMLAR (6)
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