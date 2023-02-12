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Şentop, Adana ve Osmaniye'de incelemelerde bulundu

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, deprem bölgesi Adana ve Osmaniye'de incelemelerde bulundu, yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Haber Giriş: 12 Şubat 2023 Pazar - 16:39
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TBMM Başkanı Şentop Adana ve Osmaniye'de incelemelerde bulundu

Şentop, Adana ve Osmaniye'de incelemelerde bulundu
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Şentop, ilk olarak Adana'da şehir hastanesini ziyaret ederek, depremde yaralanan vatandaşların sağlık durumları hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Yaralıların aileleriyle de bir araya gelen Şentop, Hatay'da depremin 101. saatinde enkazdan kurtarılan 8 yaşındaki Tanem Okur ile 42 yaşındaki babası Cem Okur'un bulunduğu odayı da ziyaret ederek, baba Cem Okur'la sohbet etti.

TBMM Başkanı Şentop'un Adana ziyaretinde, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Adana Valisi Süleyman Elban ile Adana milletvekilleri de hazır bulundu.

 

OSMANİYE'DE ÇADIR KENTİ ZİYARET ETTİ

Mustafa Şentop, Adana'dan sonra Osmaniye'ye geçerek, depremden etkilenen vatandaşlar için oluşturulan çadır kenti ziyaret etti.

Vatandaşların barınma gereksinimlerinin giderilmesi konusunda yapılan çalışmalarla ilgili detaylı bilgi alan Şentop, çadır kentte kalan çocuklarla da bir araya geldi.

Meclis Başkanı Şentop, Kayıboyu KYK Kız Öğrenci Yurdu'nu da ziyaret ederek, burada kalan ailelerle yemek yedi.

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