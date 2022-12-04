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TBMM Başkanı Şentop icazet töreninde laik eğitimi hedef aldı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop katıldığı icazet töreninde laik eğitimi hedef aldı. Hafızlık konusunda geçmişte bazı sınırlamaların olduğunu savunan Şentop, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatlarıyla bu sınırlamaların kaldırıldığını söyledi.

Haber Giriş: 4 Aralık 2022 Pazar - 09:07
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TBMM Başkanı Şentop icazet töreninde laik eğitimi hedef aldı

TBMM Başkanı Şentop icazet töreninde laik eğitimi hedef aldı
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Konya’da, Mustafa Büyükkaplan Hafız Proje Ortaokulu ve Lisesi’nin 750 hafız için icazet töreni yapıldı. Törene, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Vali Vahdettin Özkan ve İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan katıldı.

Modern dönemde eğitim ve öğretim hayatının farklı şekilde programlanmasıyla hafızlık yapmada bazı sınırlamalarla karşılaşıldığını aktaran Şentop, şunları kaydetti:

“Okul hayatı var, buna devam etmek icap ediyor. Bazı yerlerde zaman içinde zorunlu hale gelmiş. Hafızlık bu hayatın içinde değil. O zaman hafızlık yapabilmek için okul hayatı dışında yollar aramak gerekmiştir. Okul başarısını önemseyen aileler çok arzu etmelerine rağmen çocuklarını hafızlık için okuldan ayırıp başka bir yere gönderemiyorlardı. Okul başarısı olan çocuklar hafızlık hayatından mahrum kalıyorlardı. Cumhurbaşkanımızın direktifleri ve sahiplenmesiyle ilk defa Konya’da hafızlık proje imam hatip fikri geliştirildi. Böylece okul başarısı yüksek öğrencileri ve ailelerini de Kur’an öğretiminin ezberini içine katabilmek mümkün olmuştur. Okul hayatıyla hafızlık birlikte yürütülmeye başlanmıştır. Bu çocuklarımız, aileleri ve milletimiz için büyük bir nimettir.”

 

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Ali Bey
4.12.2022 10:35
Buyur burdan da yak:"VAHDETTİN'İN İNGİLİZLERLE GİZLİ ANTLAŞMASI. (12 EYLÜL 1919)1 Türkiye İngiliz Mandasına Girecek.İstanbul Saltanat ve Hilafet Merkezi Olacak. Türkiye Bağımsız Kürdistan Kurulacak.  
 
Gökhan İrhan
4.12.2022 10:28
Senin yalanını sevsinler imam hatip neye yarıyor sonra ilahiyat fakülteleri neye yarıyor bunlarda incil Tevrat Zebur mu öğretiliyor şunun gibi cumhuriyete ülkeye düşmanlar bu ülkede Meclis başkanı  
 
Mesut GÜLER
4.12.2022 10:23
ŞENTOP neden seçildi Başkanlığa ki, bu fikirde olduğu için seçildi. Bunlar gerçekten ATATÜRK ve Kültür düşmanları bunlar. Sen Koskoca Meclis Başkanısın.  
 
TÜM YORUMLAR (17)
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