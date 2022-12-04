TBMM Başkanı Şentop icazet töreninde laik eğitimi hedef aldı

Konya’da, Mustafa Büyükkaplan Hafız Proje Ortaokulu ve Lisesi’nin 750 hafız için icazet töreni yapıldı. Törene, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Vali Vahdettin Özkan ve İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan katıldı.

Modern dönemde eğitim ve öğretim hayatının farklı şekilde programlanmasıyla hafızlık yapmada bazı sınırlamalarla karşılaşıldığını aktaran Şentop, şunları kaydetti:

“Okul hayatı var, buna devam etmek icap ediyor. Bazı yerlerde zaman içinde zorunlu hale gelmiş. Hafızlık bu hayatın içinde değil. O zaman hafızlık yapabilmek için okul hayatı dışında yollar aramak gerekmiştir. Okul başarısını önemseyen aileler çok arzu etmelerine rağmen çocuklarını hafızlık için okuldan ayırıp başka bir yere gönderemiyorlardı. Okul başarısı olan çocuklar hafızlık hayatından mahrum kalıyorlardı. Cumhurbaşkanımızın direktifleri ve sahiplenmesiyle ilk defa Konya’da hafızlık proje imam hatip fikri geliştirildi. Böylece okul başarısı yüksek öğrencileri ve ailelerini de Kur’an öğretiminin ezberini içine katabilmek mümkün olmuştur. Okul hayatıyla hafızlık birlikte yürütülmeye başlanmıştır. Bu çocuklarımız, aileleri ve milletimiz için büyük bir nimettir.”