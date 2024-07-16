TBMM Genel Kurulu toplandı

Kaynak: AA
TBMM Genel Kurulu toplandı

TBMM Genel Kurulu, Gülizar Biçer Karaca başkanlığında toplandı.

AKP Diyarbakır Milletvekili Mehmet Sait Yaz, Muharrem ayı ve Kerbela olaylarıyla ilgili yaptığı konuşmada, geçmişte yaşanan süreçleri anlattı. İsrail'in Gazze'deki saldırılarına vurgu yaparak, "Eğer Müslümanlar Kerbela'dan ders çıkarmazsa, bugünün çağdaş Yezitleri ve emperyalistleri, yeniden Müslümanlara Kerbela benzeri acıları yaşatmaya devam edecektir" dedi.

CHP Samsun Milletvekili Murat Çan ise seçim bölgesindeki sorunlara dikkat çekti. Samsun'un geçmişte Türkiye'de katma değer üreten ilk 10 il arasında yer aldığını ancak son yıllarda gerileme yaşayarak göç veren bir il haline geldiğini belirtti. Ayrıca, bölgede asgari ücretle çalışanların sayısının arttığını dile getirdi.

DEVA Partisi Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen ise Mersin'in kültürel, tarihsel, lojistik ve turizm açısından önemli bir il olduğunu vurguladı. Ekmen, bölgenin turizm potansiyelinin yeterince kullanılmadığını ve ulaşım gibi alanlarda hala süregelen projelere ihtiyaç duyulduğunu ifade ederek, bu projelerin bir an önce tamamlanmasını istedi.

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