﻿TBMM'de bütçe görüşmeleri devam ediyor

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplandı. Gruplar adına yapılan görüşmelerde ilk sözü İYİ Parti grubu aldı. İYİ Parti Ankara Milletvekili Ayhan Altıntaş, Türkiye'de savunma sanayinin beyin göçünden en çok etkilenen sektörlerin başında olduğunu belirterek, bu beyin göçünün sektör için ciddi bir tehdit oluşturduğunu ve sadece 4 sanayi firmasından ayrılıp Hollanda, Almanya, İngiltere veya Amerika'ya giden uzman mühendis sayısının 4 binden fazla olduğunu söyledi.

MHP grubu adına konuşan Adana Milletvekili Ayşe Sibel Ersoy ise küresel iklim değişikliğine değinerek, "İklim değişikliğinden en çok etkilenecek bölgelerden biri, ülkemizin de içinde bulunduğu Akdeniz havzasıdır. İklim değişikliği, çoğunlukla algılandığı şekliyle meteorolojik değişikliklerden ibaret ve sınırlı olmayıp; ekonomik ve sosyal hayatı, uluslararası ilişkileri, hukuku ve diğer birçok alanı ilgilendiren topyekun bir değişimi gerekli kılmaktadır. Türkiye, iklim değişikliği politikalarına yönelik önemli adımlar atmakta, uluslararası ittifaklara katılmakta, kural ve kurumlarını yeni duruma uygun hale getirmeye çalışmaktadır. Bununla birlikte, yapılması gereken daha pek çok iş ve atılması gereken adımlar bulunmaktadır" ifadelerini kullandı.

HDP adına konuşan Bingöl Milletvekili Erdal Aydemir de bütün siyasi partilerin Kürt halkının hakkını yediğini öne sürdü.

CHP'DEN BÜTÇE ELEŞTİRİSİ

CHP adına konuşan Bursa Milletvekili Lale Karabıyık ise hükümetin 2023 yılı bütçesini eleştirerek, "Bütçe getirildiğinde, 'yatırım, üretim ve istihdam bütçesi' dediniz. İstihdam bütçesi değildi zaten 24 paketiniz var, hiçbirinden bir şey çıkmadı. Üretim bütçesi değildi, üretimi destekleyen hiçbir şey zaten görmüyorduk yıllardır. Yatırım bütçesi miydi? Bakıyoruz, 381 milyar lira yatırıma ayrılan pay ama faize ayrılan pay 580 küsur milyar lira. Demek ki bunun adı yatırım bütçesi değil, faiz bütçesi" dedi.

AK PARTİ'Lİ GÖKCAN, ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ TEKLİFİNE DESTEK İSTEDİ

AK Parti adına söz alan Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan da partisinin başörtüsü düzenlemesine ilişkin anayasa değişiklik teklifiyle ilgili konuştu. Gökcan, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun milletvekili olduğu dönemde başörtüsüne karşı çıkarak, Anayasa Mahkemesi'ne başvurduğunu hatırlatarak, "Başörtüsü için, 'Bir metrelik bez parçası' diyerek maalesef tarihe geçti. CHP ikna odalarını mimarı bir ismi de partisinden milletvekili yaptı ama aynı CHP bugün oy kaygısıyla başörtüsü konusunu yeniden gündeme getirdi. Eğer samimiyseniz anayasa teklifimize destek verin ve önümüzdeki dönem CHP sıralarından başörtülü kadın milletvekillerine yer verin de görelim. Ülkemizde başı açık kadının da başı kapalı kadının da teminatı biziz" diye konuştu.

Gruplar adına konuşmalar tamamlandıktan sonra ikinci bölüm görüşmeleri başladı.