TBMM mesaiye başlıyor 'Gündem yoğun'

Türkiye Büyük Millet Meclisi, yeni yasama yılı bugün başlayacak. Meclis'in en önemli gündem başlığı ise ekonomi olacağı belirtildi. Meclisin ilk haftasında Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda sunumu yapacak. Sonrasında ise 2025 yılı bütçe teklifi Meclis'e sunumu gerçekleştirilecek.

2 aylık aranın ardından Meclis bugün toplanıyor. 28. Dönem 3. Yasama Yılı'nın başlaması dolayısıyla bugün ilk olarak Meclis Atatürk Anıtı'na çelenk konulup ardından saygı duruşunda bulunulacak ve İstiklal Marşı okunacak. Anıttaki törenin ardından TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te mesaiye başlayacak. Kurtulmuş’un konuşmasının ardından, Erdoğan TBMM Genel Kuruluna konuşma gerçekleştirecek.

İlk mesai ise yarın başlayacak Genel Kurul, yeni yasama yılının ilk mesaisini 2 Ekim Çarşamba günü gerçekleştirecek.

Meclisteki gündem maddeleri şu şekilde; Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi ve 9. Yargı Paketi görüşülecek.