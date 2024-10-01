TBMM yeni dönemde kavgalar için acil durum butonu yerleştirdi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
TBMM yeni dönemde kavgalar için acil durum butonu yerleştirdi

TBMM yeni yasama yılına 2 ayın ardından bugün başlayacak. Utanç tablosu olsa da mecliste sık sık yaşanan kavgalar için bir dizi önlemler alındı. Kürsü etrafındaki merdivenlerin sivri köşeleri yumuşatılırken vekillerin masasına acil durum butonları yerleştirildi.

TBMM Genel Kurulu yeni döneme artık hazır. Yeni yasama yılı bugün itibari ile açılıyor. Yasama ve vatandaşların sorunlarına çözüm olacak önerilerin konuşulması gereken TBMM’nin sık sık yumruklu kavgalar ile gündeme gelmesi ile konuşuluyordu.

MECLİS RİNGİNE YENİ ÖNLEMLER

Mecliste sık sık yaşanan ve dünya kamuoyuna da rezil olunan kavgalar geçtiğimiz dönemde de yaşandı. Son olarak TİP Milletvekili Ahmet Şık kürsüde konuşurken AKP Milletvekili Alpay Özalan kürsüye doğru yürümüş ve Şık’a saldırmış, saldırı sonrasında vekillerin kanı meclis sıralarına düşmüştü.

ACİL DURUMU BUTONU

Mecliste yaşanması muhtemel yeni kavgalar öncesinde hem merdivenlere hem de vekil masalarına yeni önlemler geldi. Getirilen yeni önlemlerde meclis merdivenlerinin sert zeminleri yumuşatıldı, köşelerin sivriliği yontulup düzleştirildi.

Bununla beraber vekillerin masalarının altlarına acil durum butonları yerleştirildi. Bu buton ile ağlık görevlilerinin kısa sürede müdahale etmesi planlanıyor.

66fba1ee998c0856-w1200xh817-1.webp

66fba2f19f863933-w1200xh839.webp

66fba18d5e6ca772-w1200xh931.webp

66fba18736b53939-w1200xh850.webp

Son Haberler
Aydın'ın eşsiz ürünü coğrafi işaret almak için bekliyor
Aydın'ın eşsiz ürünü coğrafi işaret almak için bekliyor
Galatasaray ve Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi maçlarının hakemleri açıklandı
Galatasaray ve Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi maçlarının hakemleri açıklandı
ALES başvuruları başladı
ALES başvuruları başladı
Peynir bidonunda 900 adet altın sikke ele geçirildi
Peynir bidonunda 900 adet altın sikke ele geçirildi
CHP’li başkan görevden alındı
CHP’li başkan görevden alındı