TBMM yeni dönemde kavgalar için acil durum butonu yerleştirdi

TBMM Genel Kurulu yeni döneme artık hazır. Yeni yasama yılı bugün itibari ile açılıyor. Yasama ve vatandaşların sorunlarına çözüm olacak önerilerin konuşulması gereken TBMM’nin sık sık yumruklu kavgalar ile gündeme gelmesi ile konuşuluyordu.

MECLİS RİNGİNE YENİ ÖNLEMLER

Mecliste sık sık yaşanan ve dünya kamuoyuna da rezil olunan kavgalar geçtiğimiz dönemde de yaşandı. Son olarak TİP Milletvekili Ahmet Şık kürsüde konuşurken AKP Milletvekili Alpay Özalan kürsüye doğru yürümüş ve Şık’a saldırmış, saldırı sonrasında vekillerin kanı meclis sıralarına düşmüştü.

ACİL DURUMU BUTONU

Mecliste yaşanması muhtemel yeni kavgalar öncesinde hem merdivenlere hem de vekil masalarına yeni önlemler geldi. Getirilen yeni önlemlerde meclis merdivenlerinin sert zeminleri yumuşatıldı, köşelerin sivriliği yontulup düzleştirildi.

Bununla beraber vekillerin masalarının altlarına acil durum butonları yerleştirildi. Bu buton ile ağlık görevlilerinin kısa sürede müdahale etmesi planlanıyor.