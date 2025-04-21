TBMM’de Can Atalay krizi! AYM kararının okunması için “korsan gösteri” suçlaması!

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) Can Atalay’ın milletvekilliğinin düşürülmesinin “yok hükmünde” olduğuna dair kararının TBMM Genel Kurulu’nda okunmasını sert sözlerle eleştirdi. Uçum, bu adımı “korsan gösteri” olarak nitelendirerek, “Türkiye’den yana görünüp idareyi ve yargıyı hedef gösteren ajan-provokatörleri devlet affetmez, önce kaydeder sonra gereğini yapar” tehdidinde bulundu. TBMM’deki oturumda ise kararın okunması sırasında AKP’liler salonu terk etti, CHP’liler alkışladı ve gerginlik yaşandı.

UÇUM’DAN SERT TEPKİ

Uçum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, AYM kararının TBMM’de okunmasının hukuka aykırı olduğunu savundu. “Anayasa’da kesinleşmiş mahkumiyet kararıyla milletvekilliğinin düşmesi usulü var, tersi yok. AYM kararıyla milletvekilliği iade edilemez,” diyen Uçum, okunan kararın “karar verilmediğine yer olmadığı” şeklinde olduğunu ve hukuki bağlayıcılığı bulunmadığını öne sürdü. Uçum, “Hukuku katletmeye çalışanlara devlet ve millet geçit vermez. İki kez Gazi olmuş Meclis bu oyunlara gelmez.” diyerek tepkisini sertleştirdi.

TBMM’DE GERGİN ANLAR

16 Nisan’daki TBMM Genel Kurulu’nda, Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, AYM’nin Can Atalay kararını “millet iradesine” vurgu yaparak okuttu. Karaca, “Anayasa’nın 6. maddesinde egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğu belirtiliyor. Hatay halkının iradesiyle seçilen Can Atalay görevini yapamıyor. AYM kararları yasama organını bağlar.” dedi.

CHP’li Katip Üye Sibel Suiçmez, kararın “milletvekilliğinin düşürülmesi işleminin yok hükmünde” olduğuna dair bölümünü okudu.

Kararın okunması sırasında AKP’li Katip Üye Havva Sibel Söylemez, Başkanlık Divanı’ndan ayrılarak salonu terk etti. Yerine CHP’li Elvan Işık Gezmiş oturdu. Bazı AKP milletvekilleri de Genel Kurul’dan çıkarken, kararın ardından CHP’liler alkışladı. AKP Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, “Bu yaptığınız çok yanlış!” diyerek tepki gösterdi. AKP’liler, Karaca’nın iç tüzüğü ihlal ettiğini ve “korsan eylem” yaptığını iddia ederek, başkanvekilliği görevinin sonlandırılmasını talep etti. Oturumda kısa süreli bir gerginlik yaşandı.

NE OLMUŞTU?

2023 genel seçimlerinde TİP Hatay Milletvekili seçilen Can Atalay, Gezi Parkı davasındaki cezası nedeniyle tahliye edilmemişti. AYM, Atalay’ın milletvekili seçilmesiyle yasama dokunulmazlığı kazandığını, tutukluluğunun hak ihlali olduğunu ve serbest bırakılması gerektiğini belirtmişti. Ancak Yargıtay bu kararı uygulamamış, TBMM de Atalay’ın milletvekilliğini düşürmüştü. AYM’nin, milletvekilliğinin düşürülmesinin “yok hükmünde” olduğuna dair kararı, 16 Nisan’da TBMM’de okunarak yeni bir tartışma başlatmıştı.