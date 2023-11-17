TBMM'de S-400 tartışmasında birbirlerine girdiler

Meclis’te Milli Savunma Bakanlığı (MSB) bütçe görüşmelerinde Yaşar Güler'e yöneltilen S-400 sorusu gerilime neden oldu.

KAYNAK: Haber Merkezi
TBMM'de S-400 tartışmasında birbirlerine girdiler

TBMM'de Milli Savunma Bakanlığı'nın 2024 bütçesi görüşülürken muhalefet milletvekillerinin Bakan Yaşar Güler'e yönelik “S-400 aktif mi, halen kullanımda mı?” sorularına eski bir asker olan AKP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin cevap vermek istemesi üzerine tartışma çıktı.

AKP'li Çelebi, “Ben cevap vereyim. S-400 kettle mi, fişe takılsın. Koordinasyonunu verecek halimiz yok” dedi. Çelebi'nin sözlerine muhalefet milletvekilleri “Sen niye cevap veriyorsun, bakan burada, o cevap verir” karşılığını verdi.

AKP-CHP'li vekiller arasında “Konuşma, terbiyesiz, sana mı kaldı?” şeklinde karşılıklı sataşmalar da oldu. Komisyon Başkanı AKP'li Mehmet Muş'un araya girmesiyle tartışma sona erdi.

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