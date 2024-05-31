TBMM'de tasarruf tedbirleri genişliyor! Audi yerine Togg, özel hastane yerine devlet

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
TBMM'de tasarruf tedbirleri genişliyor! Audi yerine Togg, özel hastane yerine devlet

Türkiye Büyük Millet Meclisi, ekonomik sıkıntıları azaltma amacıyla yeni bir dizi tasarruf önlemi üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, Meclis Başkanlığı tarafından hazırlanan ve milletvekillerinin de dahil olacağı tasarruf tedbirlerini içeren bir genelge meclis gündemine taşındı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), milletvekillerinin sağlık giderlerinde yeni bir düzenlemeye gitti. Bundan böyle, vekillerin sağlık hizmetleri devlet ve üniversite hastaneleri tarafından karşılanacak ve özel hastanelerle olan anlaşmalar sona erecek.

Aynı zamanda, milletvekillerinin kullanımındaki araçlar da güncelleniyor; artık yerli üretim olan TOGG elektrikli araçlar tercih edilecek. Meclis bünyesindeki tüm hizmet araçları, çevre dostu elektrikli modellere geçiş yapacak. Enflasyonla mücadele çerçevesinde, TBMM kağıt israfını önlemek için dijitalleşmeye yönelik adımlar atıyor.

Kağıt kullanımını tamamen durdurma kararı alınmış, mevcut kırtasiye malzemeleri, toner ve plastik su şişeleri tükenince yenilenmeyecek. Ekonomik tasarruf tedbirleri kapsamında, Meclis sosyal tesislerinde de yenilikler planlanıyor. İstanbul'daki konaklama tesisleri, şu anda sadece milletvekilleri ve Meclis çalışanlarına hizmet vermektedir, ancak bu tesislerin diğer devlet kurumlarına açılıp açılmayacağı değerlendirilecek. TBMM Başkanlık Divanı, alınan bu kararların son detaylarını belirlemek üzere önümüzdeki hafta bir araya gelecek.

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