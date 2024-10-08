TBMM'deki kapalı oturum 4 saat 50 dakika sürdü!

Kaynak: ANKA
TBMM'deki kapalı oturum 4 saat 50 dakika sürdü!

TBMM Genel Kurulu’nda, İsrail’in saldırıları, Orta Doğu'daki gelişmeler ve saldırıların Türkiye'ye yansımasıyla ilgili yapılan kapalı oturum sona erdi. Oturum yaklaşık 4 saat 50 dakika sürdü.

TBMM Genel Kurulu Numan Kurtulmuş başkanlığında toplandı.

Kurtulmuş, oturumun kapalı yapılmasına ilişkin önergeyi oylamaya sundu.

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Önergenin kabul edilmesinin ardından Kurtulmuş, Genel Kurul Salonu'nda bulunabilecek üyeler dışında salonun boşaltılmasını istedi. Daha sonra kapalı oturuma geçildi.

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Kapalı oturumda, TBMM İçtüzüğü’nün 59. maddesi doğrultusunda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İsrail’in Gazze’ye, Lübnan’a ve Suriye’ye yönelik saldırıları, çatışmaların bölgeye yayılması, Türkiye’nin aldığı tedbirler ve bölgedeki savaş riski konusunda bilgilendirme yaptı.

TBMM'de, İsrail saldırılarının görüşüleceği kapalı oturum başladıTBMM'de, İsrail saldırılarının görüşüleceği kapalı oturum başladı

Oturuma, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan katıldı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1 Ekim'de TBMM'nin yeni yasama yılına başlaması nedeniyle yaptığı konuşmada, ”İsrail saldırganlığı Türkiye’yi de içine almaktadır. Vatanımız, milletimiz, bağımsızlığımız için bu devlet terörüne elimizdeki her imkanla karşı duracağız” sözleri üzerine CHP, TBMM’nin bilgilendirilmesini talep etmişti.

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