TBMM'ye ilginç başvuru! Mangal ve piknik severleri üzecek haber

TBMM Dilekçe Komisyonu, vatandaşların parlamento aracılığıyla ilettiği şikayet ve önerileri değerlendirirken, son dönemde yüzlerce ilginç başvuruya ev sahipliği yaptı. Vatandaşların çeşitli toplumsal, ekonomik ve çevresel konulardaki talepleri, Komisyonun gündeminde geniş bir yelpazede yer aldı.

ÇALIŞAN ANNELER İÇİN ÜCRETSİZ İZİN TALEBİ

Bir vatandaş, çalışan annelerin ücretsiz izin hakkının mevcut süresinin üç yıla çıkarılmasını önerdi. Bu talep, çalışan annelerin aile ve iş dengesi açısından daha fazla desteklenmesi gerektiğini vurguluyor.

TRAFİKTE KURALLARI İHLAL EDEN SÜRÜCÜLERE RADİKAL ÖNERİLER

İstanbul’dan bir vatandaş, trafikte kutlama yaparak yolu kapatan ve silah kullanan sürücülere karşı sert önlemler alınmasını istedi. Bu önlemler arasında sürücülerin araçlarının kamulaştırılması, kısırlaştırılması ve harcanan kolluk mesaisi için ek bir bedel talep edilmesi bulunuyor.

25 YIL EVLİ OLAN KADINLARA EMEKLİLİK HAKKI

Komisyona iletilen bir diğer talep, 25 yıl evli olan kadınlara emeklilik hakkı tanınması yönünde oldu. Ayrıca çalışan evli kadınların emeklilik yaşının düşürülmesi ve yıpranma payı verilmesi önerildi.

EVLİLİKLERE VE EBEVEYNLİĞE DÜZENLEME ÇAĞRISI

Bir başka başvuru, ruhsal ve fiziksel olarak sağlıklı olmayan bireylerin evlilik yapmalarının ve çocuk sahibi olmalarının yasaklanmasını talep etti. Ayrıca, evlilik başvurularında kişilerin gelir ve varlık durumlarının araştırılması gerektiği ifade edildi.

ASGARİ ÜCRET VE İŞ İLANLARI İLE İLGİLİ TALEPLER

Asgari ücretin bölgesel farklılıklar gözetilerek saatlik olarak belirlenmesi önerildi. Bunun yanı sıra, iş ilanlarında kullanılan belirsiz ifadelerin suistimale yol açtığını belirten bir vatandaş, iş ilanlarının kurallara bağlanmasını istedi.

PİKNİK VE MANGAL YASAĞI

Manisa’dan bir vatandaş, orman yangınlarının önlenmesi amacıyla ülke genelinde piknik ve mangalın 5 yıl süreyle yasaklanmasını talep etti.

KPSS SÜRESİ VE SORU SİSTEMİNE ELEŞTİRİ

Erzincan’dan bir vatandaş, KPSS sınav süresinin yetersiz olduğunu belirterek uzatılmasını talep etti. Ayrıca, “4 yanlışın 1 doğruyu götürmesi” kuralının kaldırılmasını istedi.

SİGARA İZMARİTLERİNE KARŞI PARA CEZASI

Diyarbakır’dan bir başvuruda, yere sigara izmariti atan kişilere para cezası uygulanması önerildi. Bu talep, çevre temizliğine yönelik farkındalığı artırmayı hedefliyor.

SİTE AİDATLARI VE İSTANBUL NÜFUSUNA ŞİKAYETLER

İstanbul’dan bazı vatandaşlar, fahiş apartman aidatlarına yönelik denetim talep ederken, nüfus artışı nedeniyle şehrin kontrol altına alınmasını önerdi.

DİĞER İLGİNÇ TALEPLER

Savunma Sanayii Destekleme Fonu’na bağış yapmak isteyen bir vatandaş, IBAN bilgisini talep etti.

Motosikletlerin araç trafiğine kapalı alanlara girmesinin önlenmesi çağrısında bulunuldu.

TBMM Dilekçe Komisyonu, gelen talepleri değerlendirerek gerekli kurumlarla iletişime geçmeye devam ediyor. Vatandaşların dile getirdiği konular, farklı sorun alanlarını gözler önüne sererken, çözüm önerilerinde de yaratıcı yaklaşımlar dikkat çekiyor.