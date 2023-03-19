TCDD arazisi Limak’a teslim

İskenderun Kaymakamlığı, “Limak Holding’in işlettiği İskenderun Limanı’nın hemen bitişiğinde yer alan Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) İskenderun Garı arazisinin 15 bin 700 metrekarelik bölümünün Limak’a tahsis edilmesine” karar verdi. Limak’ın TCDD arazisini depremzede personellerine konteyner kent kurmak için talep ettiği belirtildi. Ancak bu Limak’ın TCDD arazisini ne zamana kadar kullanacağına ilişkin bir süre belirlenmemesi de dikkat çekti

Birgün Gazetesi’nde yer alan habere göre, Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası (BTS) Genel Sekreteri İsmail Özdemir, BirGün’e yaptığı değerlendirmede, “Bu şirketler şimdiye kadar hep kamu arazilerine çöktüler. Şimdi de insanların acısından faydalanıp bu araziye giriyorlar. Limak’ın daha sonra TCDD arazisinden çıkıp çıkmayacağı da meçhul ve geçmişte buna benzer olaylara da tanık olduk" dedi.

PREFABRİK BİNA TALEBİ

Özdemir, "Depremzedelere konteyner kentler resmi kurumlar tarafından kurulmalı. Ancak depremin üzerinden çok uzun bir süre geçmesine rağmen iktidar hâlâ konteyner ve çadır sorununu çözemedi” diye konuştu.

Özdemir, iklim itibarıyla bölgenin ısınacağını da kaydederek şu ifadeleri kullandı: “Oradaki arkadaşlarımızın ve TCDD çalışanlarının prefabrik bina talebi var. Depremzedelere konutlar bizzat kamunun uhdesinde yapılmalı. Bu devletin sorumluluğudur. Fakat görünen o ki insanlar acılarıyla baş başa bırakılıyor. Son olarak sel felaketi yaşandı ama bakan ‘15 insanımızı kaybettik fakat toprak da suya doydu’ dedi. Böyle siyasetçilerden ne beklenebilir? Üzüntülü ve endişeliyiz. İktidarı felaketler karşısında yetersiz buluyoruz.”