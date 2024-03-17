TCG Anadolu Çanakkale Boğazı’nda

Kaynak: İHA
TCG Anadolu Çanakkale Boğazı’nda
TCG Anadolu Çanakkale Boğazı’nda düzenlenen 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109'uncu yıl dönümü etkinliklerine katıldı.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109'uncu yıl dönümünü nedeniyle kent merkezi ve Tarihi Gelibolu Yarımadası’ndaki Şehitler Abidesinde törenler düzenlenecek.

aw163968-05.jpg

Şehitler Abidesinde düzenlenecek program kapsamında, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na ait unsurların 18 Mart günü Şehitler Abidesi önünde geçekleştireceği geçit töreninin provası yapıldı.

aw163968-04.jpg

Dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı (SİHA) gemisi TCG Anadolu, bugün Çanakkale Boğazı’nda düzenlenen geçit provasına katıldı. Abidedeki törende ayrıca SOLOTÜRK gösteri uçuşu gerçekleştirecek.

aw163968-01.jpg

Son Haberler
Yem kredi faizi yüzde 4’ten yüzde 20’ye çıktı. Yemin torbası 600 liraya çıktı Ekonomi
Yem kredi faizi yüzde 4’ten yüzde 20’ye çıktı. Yemin torbası 600 liraya çıktı
Güney Kore, Kuzey Kore ile sınır bölgesinde askeri tatbikat düzenledi Dünya
Güney Kore, Kuzey Kore ile sınır bölgesinde askeri tatbikat düzenledi
Bahçeli kürsüye kolunda sargıyla çıktı Gündem
Bahçeli kürsüye kolunda sargıyla çıktı
Kazanırsan dost kazan düşmanı anan da doğurur atasözünün anlamı nedir? Atasözleri ve Deyimler
Kazanırsan dost kazan düşmanı anan da doğurur atasözünün anlamı nedir?
İlber Ortaylı: Fiziksel gazeteler hiçbir durumda yok olmaz Kültür Sanat
İlber Ortaylı: Fiziksel gazeteler hiçbir durumda yok olmaz
Silivri açıklarında yunuslar böyle görüntülendi Yerel Haberler
Silivri açıklarında yunuslar böyle görüntülendi
Küresel piyasalarda bu hafta neler yaşandı? Ekonomi
Küresel piyasalarda bu hafta neler yaşandı?