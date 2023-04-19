TCG Anadolu, TOGG ve İstanbul Finans Merkezi gerçekleri

Pakistan…

Bildiğiniz Pakistan nükleer bomba yapıyor. Şimdi soruyorum: Nükleer güce ulaştı diye Pakistan bütün sorunlarını aştı mı? Halkı refah içinde mi? Mesela Pakistan'da yaşayan kadınlar çok mu mutlu? Halkın başını sokacağı evi var mı? Sofraları zengin mi?

Siz Pakistan'da yaşamak ister misiniz?

Yanıtınızın hayır olduğunu tahmin ediyorum….

Ne diyor CB Erdoğan: Ekonomide sıkıntı varmış? Yooo biz yola devam ediyoruz…

CB ve çevresi yola devam ediyor olabilir ama halk için durum öyle değil. Bakın 2009 yılında çıkan 200 TL'lik banknot ile çıktığı zaman ne alınıyordu, şimdi ne alınıyor:

* 40 litre Ayçiçek yağı alınırken şimdi 6,5 litre civarı

* 90 paket makarna alınırken şimdi 20 paket

* 12 kg dana eti alınırken şimdi 0,6 kg

* 5 tane 12 kg'lık tüp alınırken şimdi 1 tane bile alınmıyor

* 2 depo mazot dolarken şimdi 9 litre alınıyor

Eee söyleyin şimdi halkın keyfi yerinde mi?

Çok net bir gerçek var halkımız bilsin: Kılıçdaroğlu 418 milyar dolarlık kaçağı bulup bunu geri alacağım dedikten sonra hesap vermek istemeyenler taarruza geçti.

Ne yapıyorlar?

1 - Dini değerlerimizi kullanarak saldırılar yapılıyor: Mesela seccade hadisesi gibi…

Gerçek nedir? Türkiye İslam'ın sancaktarı bir devlet değil midir? O zaman bu devletin hazine ve merkez bankasının güçlü olması demek aslında İslam'a gerçek hizmet olmaz mı?

Koca Osmanlı maliyesi çöktüğü, ekonomisi bozulduğu için yıkıldı. O zaman Türkiye Hazinesini borçlu, Merkez Bankası'nı eksi bakiyeye indirerek bu devletin İslam düşmanlarına karşı durması nasıl sağlanır?

Hazine ve Merkez Bankası'nı güçlü kılmak, halktan çalınanı yerine getirmek isteyen Millet İttifakı'na, din adamı kılıklı iblislerin attığı iftiralar her şeyden önce Yüce Allah'ın gazabını bu müesses nizam piyonlarının üzerine çekecektir.

Bakın, rakamlar ortada: Bütçe 3 ayda 250 milyar TL açık verdi. Bu dönemde faize 100 milyar TL ödedik. CB sistemi öncesi bütçe açığı 1 yılda 50-60 milyar TL idi. Bu açık nasıl kapanır? Zamlarla, sizden alınan paralarla… Buna can mı dayanır?

Merkez Bankası rezervi -60 milyar dolar olmuş… Kur 20'ye dayanmış, dışa bağlı ekonomiyi değiştirmedikleri için kur arttıkça muazzam bir enflasyon dalgası gelecek. Kısa vadeli borç 196 milyar dolara çıkmış, bu sistemin savunulacak neresi kalmış?

2 - Ekonomideki ve deprem bölgesindeki faciayı unutturmak için milli söylemlerle, Millet İttifakı ve PKK arasında hayali bağlar kuruluyor.

PKK ile bir bağ aranacaksa, zamanında Çözüm Süreci diyerek PKK militanlarını Habur'dan geçirenlere bakılmalıdır. Oslo'da PKK yöneticileri ile pazarlık emirini verenleri aramalıyız. Öcalan'ın kardeşini TRT ekranına çıkaranların kim olduğuna bakmalıyız.

418 milyar doların acısı fena çıkacak, korku tavan yaptı bazılarında, şimdi umutsuzca din, milliyet diyorlar…

Ekonomide soğan, patates üretilemiyor. Bunun yerine TOGG, İHA-SİHA, TCG Anadolu reklamı yapılıyor. Birincisi şu, bunlar projelerdir ama koskoca ülke 3 proje ile kurtulmaz. Kurtulsa Pakistan kurtulurdu…

Ama size anlatalım bu projeleri:

TOGG dediğimiz projeye saygımız var, evet iyi niyetlidir, kim inkar edebilir bunu? Lakin dışarıdan gelen parçaları birleştirip yaptığınız işi abartırsanız, Türkiye'nin teknolojide, ekonomide uçtuğunu söylerseniz orada size dur deriz.

Türkiye ihracatında yüksek teknoloji payı %3 civarındadır. Bu nedenle dış açık veriyoruz yani ihracat gelirimiz ithalatı geçmiyor. O zaman bilelim: TOGG ile İHA ile koca ülke dönmez, ekonomi düzeldi denmez.

TCG Anadolu da güzel bir eserdir ama savunma sanayinde işler peki iyi gitmiyor. İki neden var:

1 - Kara Kuvvetleri'nin bel kemiği tank gücüdür. Elimizdeki tankların en iyileri Leopard 2A5 ve M60 Sabra tanklarıdır. Leopard'lar soğuk savaş yıllarında dizayn edilmiştir. Avrupa ovalarında karşı yönden gelecek Rus tanklarına karşı ön zırhları kuvveti yanda ise yeni model omuzdan atılan füzelere karşı mukavemeti sınırlıdır. El-bab operasyonu sırasında sıkıntılar çıktığı bilinmektedir. Bu nedenle Altay Tankı çalışılmış lakin tank Otokar'dan alınarak yandaş BMC'ye verilmiş sonrası motor sorunu nedeni ile akamete uğramıştır. 2019 yılında kıtalara intikali gereken tanklar ne yazık ki gidememiştir…

2 - Hava Kuvvetleri elindeki F-16'lar artık 5.nesil uçaklar karşısında zayıf duruma düşmüştür. F-16'lar için Viper denilen güçlendirme paketi ile zaman kazanılmaya çalışılıyor ama ABD o yükseltme paketlerini vermekten imtina ediyor. Verse bile 5. nesil jet karşısında sıkıntılar çıkacaktır. Rus uçağı düştüğüne çift motorlu eski Rus Su-35 ile yapılan it dalaşlarında gerekli verimin oluşmadığı da dedikodu şeklinde bir ara konuşulmuştu.

Kahraman ordumuzun Kara ve Hava Kuvvetleri personelinin ne kadar gözü pek ve yetenekli olduğunu herkes bilir, lakin bu personele de düşmanla mücadele edecekse, çağın gereksinimi olan son model araç gereci vermemiz gerekmez mi?

Son gerçek ise İstanbul Finans Merkezi ile alakalı…

Güya İstanbul Finans merkezi olacakmış! Bir şehir finans merkezi olacaksa o ülke ekonomisi dışa bağlı üretim yapmayacak, ihracatı ithalatını aşacak, dünyada büyük markaları olacak, üniversiteleri ilk ona girecek, yaratılan teknoloji ile dünyada yeri olacak, parası Afrika ülkelerinden ucuz olmayacak, enflasyonu roket gibi çıkmayacak…

İşte bu özellikleriniz varsa merkez olursunuz…

Bunlar ne demektir? Güçlü hazinesi, prestijli milli parası ve merkez bankası, ticaretin ve üretimin merkezi olan bir ülke, ancak finans merkezi olabilir…

Aklımızla dalga geçmeyin, 3 kule dikince finans merkezi olunmaz…

Unutmadan,

Umarım o kulelerin temel kazıklarını da yeterli derinliğe çakmışsınızdır, ve beton yerine çelik kullanmışsınızdır zira deprem geliyor…