TCG Fırtına Hücumbotu çocukların ziyaretine açıldı

TCG Fırtına Hücumbotu 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle İzmit Körfezi'ne demirledi.

İzmit Yat Limanı'nda vatandaşların ziyaretine açılan 88 metre uzunluğunda 8 metre genişliğindeki hücumbotu, aileleriyle birlikte gelen çocuklar tarafından ilgi gördü. Çocuklar, ellerinde Türk bayrağı ile hücumbotunu gezerken, aileleri askeri personelden gemi hakkında bilgi aldı.

"ÇOK MUTLUYUM"

1988 yapımı ve 44 kişilik mürettebata sahip hücumbotu annesi ile birlikte ziyaret etmeye gelen 6'ncı sınıf öğrencisi Enes Gemici, "İlk defa böyle büyük bir gemi gördüğüm için, askerlerimizi gördüğüm için çok mutluyum ve çok gururluyum" diye konuştu.

"ASKERİ GEMİYİ GÖRMEK İSTEDİ"

Emekli işçi Alper Bingöl, 7 yaşındaki oğlu Poyraz ile gemiyi gezdi. Bingöl, "Önce oğlumla beraber lunaparka gidelim, sonra askeri yerleri gezelim diye plan yaptık. Özellikle gemilere, askeri gemilere çok merakı var. Legolardan yapmaya çalışıyor. Canlısını görmek istedi, buraya geldik. Ülkemizin hem gücünü görmek istedik hem de çocuğumu gezdirmek istedim. O da askeri gemiyi görmek istedi. Gayet mutluyum" ifadelerini kullandı.