TCG Kınalıada korveti, Pakistan’ı ziyaret etti

Kaynak: DHA
TCG Kınalıada korveti, Pakistan’ı ziyaret etti

TCG Kınalıada korveti, Türkiye ile Japonya arasındaki diplomatik ilişkilerin 100. yıl dönümü etkinliklerinin ardından Japonya'dan dönerken, 30 Temmuz-1 Ağustos 2024 tarihlerinde Pakistan'ın Karaçi şehrini ziyaret etti.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, TCG Kınalıada korveti, Karaçi'de Başkonsolos Cemal Sangu, Pakistan Hava Ataşesi Hv. Svn. Yb Eray Üçer, Pakistan 14. Destroyer Filotillası Komodoru Tuğamiral Muhammed Umair ve Pakistan Deniz Kuvvetleri Bandosu tarafından resmi bir törenle karşılandı.

Ziyaret sırasında, Türk personel Sindh Eyalet Valisi Muhammad Kamran, Pakistan Saha Komutanı Koramiral Raja Red Nawaz ve Pakistan Donanma Komutanı Koramiral Muhammed Faisal Abbasi'yi makamlarında ziyaret etti. Ayrıca, Pakistan Deniz Kuvvetleri'nin eş gemisi PNS Babur ile karşılıklı ziyaretler gerçekleştirildi.

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