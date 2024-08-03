TCG Kınalıada korveti, Pakistan’ı ziyaret etti

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, TCG Kınalıada korveti, Karaçi'de Başkonsolos Cemal Sangu, Pakistan Hava Ataşesi Hv. Svn. Yb Eray Üçer, Pakistan 14. Destroyer Filotillası Komodoru Tuğamiral Muhammed Umair ve Pakistan Deniz Kuvvetleri Bandosu tarafından resmi bir törenle karşılandı.

Ziyaret sırasında, Türk personel Sindh Eyalet Valisi Muhammad Kamran, Pakistan Saha Komutanı Koramiral Raja Red Nawaz ve Pakistan Donanma Komutanı Koramiral Muhammed Faisal Abbasi'yi makamlarında ziyaret etti. Ayrıca, Pakistan Deniz Kuvvetleri'nin eş gemisi PNS Babur ile karşılıklı ziyaretler gerçekleştirildi.