TCG Nusret Müze Gemisi Mersin'de ziyarete açılacak

Kaynak: AA
TCG Nusret Müze Gemisi Mersin'de ziyarete açılacak
TCG Nusret Müze Gemisi, 15-16 Mayıs’ta Mersin’deki ziyaretçilerini ağırlayacak.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Çanakkale Deniz Savaşı’nın kazanılmasında büyük payı olan Nusret Mayın Gemisi’nin anısını yaşatmak amacıyla 2011 yılında aslına uygun olarak inşa edilen TCG Nusret Gemisi, 15 Mayıs’ta Mersin Uluslararası Limanı’na yanaşacak.

Gemi, limanın 1 numaralı rıhtımına demirleyecek ve 13.30-17.30 saatleri arasında ziyarete açılacak.

Dünyada ilk ve tek yüzer müze gemi olarak hizmet veren TCG Nusret, 16 Mayıs’ta da 09.30-17.30 saatleri arasında gezilebilecek.

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