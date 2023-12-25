TCMB 2'nci kez TL Depo ihalesi silahını çekti

Kaynak: AA
TCMB 2'nci kez TL Depo ihalesi silahını çekti
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 2006'dan bu yana 17 yıldır uygulanmayan bir silahı cuma günü tekrar tedavüle çıkarmıştı. Bu silahın adı TL Depo ihalesiydi. Piyasadan TL'yi çekmeyi hedefleyen bu hamleyi Merkez Bankası bugün ikinci kez kullandı. İşte detaylar.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nda ikinci TL depo ihalesi...TCMB'nin bugün açtığı 80 milyar liralık TL depo alım ihalesinde gerçekleşen tutar 79 milyar 999 milyon 900 bin lira olurken, ihaleye 101 milyar 953 milyon liralık teklif geldi.

DEPO İHALESİ

TL Depo alım ihalelerinin amacını uzmanlara, "Türk lirasını daha zor ulaşabilir ve daha kıymetli ve de kolay ulaşmanın yarattığı talep enflasyonun önüne geçmek" olarak yorumluyor.

TCMB TL Depo ihalesi uygulamasının en son 2006'da kullanmıştı. Cuma günü TCMB'nin açtığı 5 Ocak 2024 vadeli 80 Milyar TL tutarındaki Depo Alım ihalesi açmıştı. TCMB bugün açtığı ikinci TL depo ihalesine 101 Milyar 953 milyon liralık teklif geldi. Bu teklif, cuma günkü 193 Milyar 853 milyon liralık teklifin çok gerisinde kaldı.

Ekonomi yönetimi bu yolla sıkı para politikası gereğince piyasada mümkün olduğunca likidite bulundurmamak istiyor. İhaleye bankalar katıldığı için, bankaların elindeki fazla likidite çekilmiş oluyor.

DEPO İHALESİ NEDİR

Türk Lirası Depo Alım İhalesi; Merkez Bankası'nın TL Depo ihalesini, Türk lirası likidite fazlalığını ve etkinliğini artırmak için bankalardan ihale yöntemi ile Türk lirası depo alma işlemleridir.

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