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Merkez Bankası'ndan önemli açıklama. Gelecek yıl başlıyor

Anlık ödeme sistemi FAST'e ödeme ve e-para kuruluşları da dahil oluyor; ilk çeyrekte FAST işyeri ödemeleri başlıyor.

Haber Giriş: 26 Aralık 2022 Pazartesi - 11:55
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TCMB açıkladı, FAST işyeri ödemeleri ilk çeyrekte başlıyor

Merkez Bankası'ndan önemli açıklama. Gelecek yıl başlıyor
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Merkez Bankası, 7 gün, 24 saat anlık ödeme sistemi FAST'e ödeme ve e-para kuruluşlarının doğrudan katılımını sağlayacak. Merkez Bankası, 2023’ün ilk çeyreğinde ise FAST işyeri ödemelerinin başlayacağını duyurdu.

Merkez Bankası’ndan yapılan açıklamada FAST Sisteminde günlük ortalama 7,9 milyar TL tutarında 6,4 milyon ödeme hesaplar arasında anlık gerçekleştirildiği kaydedilerek “Fon transferlerini ve ödemelerde IBAN yerineTürkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası (TCKN), telefon numarası ve e-posta adresi kullanabilmemizi mümkün kılarak hayatımızı kolaylaştıran Kolay Adresleme Sisteminde kayıtlı kullanıcı sayısı ise 19 milyona ulaşmıştır” denildi.

Açıklamada, Liralaşma Stratejisi kapsamında dijital ekonomi yol haritasının önemli bir unsuru olan FAST Sisteminin kapsam ve kapsayıcılığını arttırmak için gereksinimleri yerine getiren Ödeme ve E-Para Kuruluşlarının 2023 yılında FAST Sistemine doğrudan katılımı sağlanacağı belirtilerek “Bu gelişmenin ödemeler alanında rekabetin ve yenilikçiliğin artmasını destekleyeceği, yeni ve katma değerli hizmetlerin sunulmasına katkı sağlayacağı değerlendirilmektedir” ifadelerine yer verildi.

Ayrıca, açıklamada FAST Sisteminin, alışverişlerde mevcut ödeme yöntemlerini tamamlayıcı şekilde kullanılmasını sağlayacak FAST İşyeri Ödemeleri ile ilgili hazırlıklar da tamamlandığı duyurularak “Mobil uygulamalar ve POS cihazlarının ekranlarında görüntülenen TR-Karekod'u okutulmasıya hesaptan hesaba anlık ödeme ödeme imkânı sunan FAST İşyeri Ödemeleri tüm vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracaktır. FAST İşyeri Ödemeleri ve kişiden kişiye ödemeleri destekleyen yenilikçi uygulamalar 2023 yılının ilk çeyreğinden itibaren kullanılmaya başlanacaktır” denildi.

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