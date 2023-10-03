TCMB Başkanı Erkan Meclis komisyonunda

TCMB Başkanı Erkan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda yaptığı sunumda, "Beklentileri yeniden çıpalayacak, ekonomideki güven ve öngörülebilirliği artıracak para politikasını sabırla uygulamaya yönelik kararlılığımızı attığımız adımlarla gösteriyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

KAYNAK: Haber Merkezi
TCMB Başkanı Erkan Meclis komisyonunda

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonunda bir sunum yapıyor.

Erkan yaptığı değerlendirmelerde, "Parasal sıkılaştırmayı makro ihtiyati çerçevedeki sadeleştirme ile birlikte yürüterek, hem parasal aktarım mekanizmasının güçlenmesini, hem de attığımız adımların makro finansal istikrarı pekiştirmesini hedefliyoruz" olarak kaydetti ve "Beklentileri yeniden çıpalayacak, ekonomideki güven ve öngörülebilirliği artıracak para politikasını sabırla uygulamaya yönelik kararlılığımızı attığımız adımlarla gösteriyoruz" şeklinde vurguladı.

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