TCMB Başkanı Erkan'ın Meclis'te zor günü

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan bugün Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu toplantısına katılacak ve bir sunum yapacak. Erkan'ın sunumunda küresel gelişmeler, Türkiye ekonomisi, enflasyon ve para politikası ile ilgili detaylar yer alacak.

KAYNAK: Haber Merkezi
TCMB Başkanı Erkan'ın Meclis'te zor günü

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan ilk kez milletvekilleri ile bir araya gelecek, Plan ve Bütçe Komisyonu'na sunum yapacak.

Merkez Bankası Başkanı, milletvekillerine Türkiye'nin para politikası, enflasyonla mücadele ve küresel ekonominin etkileri gibi konularda bilgi verecek.

Son dönemde alınan faiz ve kur korumalı mevduatla ilgili kararlar da toplantı gündeminde olacak. Toplantıda Hafize Gaye Erkan, milletvekillerinin bu konulara ilişkin sorularını da cevaplayacak.

Komisyonu bilgilendirecek

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın, Meclis'e gelmesi planlanan Merkez Bankası'yla ilgili yasal ve idari düzenlemeler hakkında da komisyona bilgi vermesi bekleniyor.

Merkez Bankası Kanunu'na göre, başkanın banka faaliyetleri ve para politikası uygulamaları hakkında Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nu bilgilendirmesi gerekiyor.

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