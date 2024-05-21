TCMB Başkanı Karahan TBMM'de sunum yapacak

Edinilen bilgilere göre, Karahan görevine başladıktan sonra ilk defa milletvekilleriyle Meclis’te buluşacak. AKP Samsun Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş’un liderliğinde 4 Haziran’da toplanacak olan Komisyonda, Karahan’ın bir sunum yapması bekleniyor. Karahan’ın, global trendler, Türkiye’nin ekonomik durumu, enflasyon ve para politikası hakkında detaylı bir sunum yapması öngörülüyor. Ayrıca, TCMB’nin faiz oranları ve enflasyonla mücadeledeki son gelişmelerin, toplantının dikkat çeken konuları arasında yer alacağı düşünülüyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yasalarına göre, Başkan’ın Banka’nın işleyişi ve para politikası stratejileri hakkında TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’na bilgi vermesi zorunludur.