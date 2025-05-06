TCMB Başkanı Karahan'dan ortalığı karıştıracak döviz kuru açıklaması!

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TCMB Başkanı Karahan'dan ortalığı karıştıracak döviz kuru açıklaması!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda döviz kuruna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, döviz kuru politikalarına dair hedeflerinin bulunmadığını belirterek, "Kur politikamızı döviz kurunda aşırı oynaklığı belirleyecek şekilde oluşturuyoruz" dedi.

"ARTIŞ BAŞLADI" VURGUSU

Son birkaç gündeki döviz kuru hareketlerine de değinen Karahan, rezervlerdeki erimenin sona erdiğini ve artışın başladığını vurguladı.

Öte yandan, Karahan, mevcut veriler ışığında enflasyon görünümünde ciddi bir bozulma yaşanmadığını değerlendirdiklerini belirtti.

Özellikle son ayda yaşanan çalkantılara rağmen enflasyona dair olumlu verilerin gelmesinin önemli bir gelişme olduğunu ifade etti.

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