TCMB Başkanı Karahan'dan ortalığı karıştıracak döviz kuru açıklaması!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, döviz kuru politikalarına dair hedeflerinin bulunmadığını belirterek, "Kur politikamızı döviz kurunda aşırı oynaklığı belirleyecek şekilde oluşturuyoruz" dedi.
"ARTIŞ BAŞLADI" VURGUSU
Son birkaç gündeki döviz kuru hareketlerine de değinen Karahan, rezervlerdeki erimenin sona erdiğini ve artışın başladığını vurguladı.
Öte yandan, Karahan, mevcut veriler ışığında enflasyon görünümünde ciddi bir bozulma yaşanmadığını değerlendirdiklerini belirtti.
Özellikle son ayda yaşanan çalkantılara rağmen enflasyona dair olumlu verilerin gelmesinin önemli bir gelişme olduğunu ifade etti.