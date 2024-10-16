TCMB iki TL depo alım ihalesi açtı

Kaynak: AA
TCMB iki TL depo alım ihalesi açtı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 500 milyar liralık ve 20 milyar liralık iki TL depo alım ihalesi yaptı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 500 milyar liralık ve 20 milyar liralık iki TL depo alım ihalesi yaptı.

TCMB'nin 500 milyar liralık TL depo alım ihalesinde hem teklif hem de gerçekleşme tutarı 452 milyar 376 milyon lira oldu.

İhalede, minimum faiz oranı yüzde 49,98, maksimum faiz oranı yüzde 50, ortalama faiz oranı ise yüzde 50 olarak ilan edildi.

Bankanın 20 milyar liralık TL depo alım ihalesinde de teklif ve gerçekleşme tutarı 14 milyar 850 milyon lira oldu.

İhalede, minimum faiz oranı yüzde 49,99, maksimum faiz oranı yüzde 50, ortalama faiz oranı ise yüzde 50 olarak gerçekleşti.

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