TCMB kararını yarın açıklayacak

Kaynak: Haber Merkezi
TCMB kararını yarın açıklayacak

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu faiz kararı toplantısı yarın yapılacak. Yurtiçi piyasalarında tüm gözler yarın ki karara çevrildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında toplanacak.

Merkez Bankası faiz kararını yarın 14.00'te açıklayacak.

Banka geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi yüzde 50 seviyesinde sabit bırakmıştı.

KARAR NE OLACAK?

TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, politika faizine ilişkin cari ay sonu beklentisi yüzde 50 olurken 3 ay sonrası için beklenti yüzde 48,10'a indi.

12 ay sonrasına yönelik politika faizi beklentisi ise yüzde 34,57'den yüzde 33,30'a gerileme gösterdi.

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