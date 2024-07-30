TCMB ne zaman faiz indirecek. JP Morgan tarih verdi

JP Morgan TCMB’nin ilk faiz indirimi için beklenti tarihini paylaştı. JP Morgan Kıdemli Türkiye Direktörü Mustafa Bağrıaçık yaptığı açıklamada fiyat düşüşlerinin zaman alacağına dair resmi yönlendirmelere karşın dezenflasyon süreciyle birlikte faiz indirimlerinin Ekim ayı birlikte başlayacağı tahmininde bulundu.

JP Morgan Kıdemli Türkiye Direktörü Mustafa Bağrıaçık yaptığı Türkiye değerlendirmesinde TCMB'nin dirençli enflasyonun düştüğüne dair sinyalle Ekim veya Kasım ayında faiz indirimlerine başlamasını bekliyoruz” dedi.

Bağrıaçık, Türk hükümetinin son bir yıldır uyguladığı yeni ekonomik programın piyasalarda fark yaratmaya başladığını, Türkiye’nin geçen yıl rezervlerini son 5 yıldan daha fazla güçlendirdiğini söyledi.

Türkiye analisti Bağrıaçık Moody’s’in ülkenin kredi notunu 2 kademe artırmasının sonrasında bütçe açığındaki iyileşme ve borç/GSYH oranının görece düşük olması sebebiyle kredi notunun 12 aylık dönemde daha fazla artacağı görüşünü savundu. Moody’s, en son Türkiye’nin kredi notunu 2 kademe yükselterek B3'ten B1'e çekmiş, kredi notu görünümünü pozitife çevirmişti.

Diğer yandan Bağrıaçık Türkiye’de birleşme ve satın almaların 2025 yılından itibaren artmasını beklediğini belirtti.