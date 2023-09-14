TCMB rezervleri 13 haftadır artıyor. 120,6 milyar doları aştı

Merkez Bankasının rezervleri yükseliş eğilimini 13'üncü haftaya taşıdı. TCMB'nin toplam rezervleri 8 Eylül haftasında bir önceki haftaya göre 21 milyon dolar artışla 120 milyar 645 milyon dolara ulaştı.

KAYNAK: AA
TCMB rezervleri 13 haftadır artıyor. 120,6 milyar doları aştı

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 8 Eylül itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 505 milyon dolar artışla 79 milyar 271 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervler, 1 Eylül'de 78 milyar 766 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Söz konusu dönemde altın rezervleri 484 milyon dolar azalarak 41 milyar 858 milyon dolardan 41 milyar 374 milyon dolara geriledi.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 8 Eylül haftasında bir önceki haftaya kıyasla 21 milyon dolar artışla 120 milyar 624 milyon dolardan 120 milyar 645 milyon dolara yükseldi.

Rezervlerdeki yukarı yönlü eğilim üst üste 13'üncü haftaya taşınırken, mayıs sonu itibarıyla 98,5 milyar dolar seviyesinde bulunan rezervler, 8 Eylül itibarıyla 120,6 milyar dolar seviyesine çıktı.

Böylece mayıs sonundan söz konusu tarihe kadar geçen sürede artış, yaklaşık 22,1 milyar dolara ulaştı.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

rezervlll.jpg

İlgili Haberler
Vali, Başsavcı ve İl Emniyet Müdürü AKP'li başkanı tebrik sırasına girdi
KKM'den çıkışlar 75 Milyar lirayı aştı. Hükümet tarafından kurtarıcı olarak gösterilmişti
Menzil şeyhinin lüks aracında bastığı yerler gül yapraklarıyla dolduruldu
Avrupa Merkez Bankası'ndan flaş faiz kararı
Öne Çıkanlar
MasterChef All Star eleme potasına kim gitti? 13 Eylül MasterChef All Star dokunulmazlığı kim aldı?
MasterChef All Star eleme potasına kim gitti? 13 Eylül MasterChef All Star dokunulmazlığı kim aldı?
İhracat rekortmeni Türk firma neden İtalyanlara satıldı?
İhracat rekortmeni Türk firma neden İtalyanlara satıldı?
Zeytin ağaçlarının arkasında neler olduğunu Şerafettin Tilki açıkladı. Yöneticiler seyretmedi dahil oldu
Zeytin ağaçlarının arkasında neler olduğunu Şerafettin Tilki açıkladı. Yöneticiler seyretmedi dahil oldu
Demir kazık Egemen. Herkes görevden alınabilir Egemen Bağış'a dokunulamaz. 5 büyükelçi daha değişti o değişmedi
Demir kazık Egemen. Herkes görevden alınabilir Egemen Bağış'a dokunulamaz. 5 büyükelçi daha değişti o değişmedi
MasterChef All Star 88 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 88 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Büyük İstanbul depremi olacak mı? Erhan Afyoncu Şener Üşümezsoy'un deprem teorisini destekledi
Büyük İstanbul depremi olacak mı? Erhan Afyoncu Şener Üşümezsoy'un deprem teorisini destekledi
Son Haberler
Adem Ljajic ülkesine döndü Spor
Adem Ljajic ülkesine döndü
Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ hakkında flaş iddia. Magazin dünyası şokta Magazin
Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ hakkında flaş iddia. Magazin dünyası şokta
Gerçeğin ta kendisinin karikatürü. Emre Ulaş hakikati çizdi Karikatür
Gerçeğin ta kendisinin karikatürü. Emre Ulaş hakikati çizdi
Rizespor'a Arjantinli golcü Spor
Rizespor'a Arjantinli golcü
19 yıl önce kaybolmuştu İstanbul'da ortaya çıktı. Bakanlık açıklama yaptı Güncel
19 yıl önce kaybolmuştu İstanbul'da ortaya çıktı. Bakanlık açıklama yaptı
İddialı dizi ekrana veda ediyor. Yayın günü değişmişti Magazin
İddialı dizi ekrana veda ediyor. Yayın günü değişmişti
Aydın'da ağaçlık alanda yangın Güncel
Aydın'da ağaçlık alanda yangın