TCMB rezervlerinde sert yükseliş

Kaynak: AA
TCMB rezervlerinde sert yükseliş

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası rezervlerinde bu hafta sert bir yükseliş yaşandı. 6 Milyar 789 milyon dolar artan TCMB'nin rezervleri 153 Milyar 550 milyon dolara ulaştı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 13 eylül haftasında dikkat çeken bir rezerv artışı yaşadı.

TCMB toplam rezervleri, 13 Eylül haftasında bir önceki haftaya göre 6 milyar 789 milyon dolar yükselişle 153 milyar 550 milyon dolara çıktı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan haftalık banka ve para istatistikleri açıklaması.

TCMB'ye göre, 13 Eylül itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 5 milyar 587 milyon dolar artışla 92 milyar 155 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 6 Eylül'de 86 milyar 568 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Bu dönemde altın rezervleri ise 1 milyar 202 milyon dolar artışla 60 milyar 193 milyon dolardan, 61 milyar 395 milyon dolara çıktı.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 13 Eylül haftasında bir önceki haftaya göre 6 milyar 789 milyon dolar artarak 146 milyar 761 milyon dolardan, 153 milyar 550 milyon dolara yükseldi.

TCMB rezervleri Ocak 2023'ten bu yana şöyle (milyon dolar):

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